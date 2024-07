Itália. São Manuel. São Bernardo. Histórias da roça. Histórias urbanas.

O que Neuza Maria Zanutto de Melo faz é um caderno ilustrado, pelas lembranças de histórias familiares com desenhos de vários autores e dela mesma. Em média, um desenho para cada uma das 46 páginas. Um livro artesanal.

O pai, Guerino Benedito Zanutto (1925-2010), filho de Angelo e Maria, que o chamaram de “Guerino de la guerra”.

A mãe, Antonia, “valiosa, de valor inestimável, que deixa seus crochês para a família”.

A família, os Zanutto, originária da Itália: Veneto, Friul-Veneza Júlia, cujos pioneiros desembarcaram no Porto de Santos em 23 de junho de 1887.

E nasce um livro de histórias reais, memórias preciosas: “Como e de onde surgiram? O mais importante é que elas chegaram”.

Como permanecer? Somos imortais.

Fatias da história real.

Um lar, um bar e o baú.

Gotas sábias no mar das conversas.

Fatias de saberes.

Guerino, bebê, chorava. E adormecia quando a carroça partia, balançando, rodas rangendo, de uma história ouvida por Guerino contada pelos pais.

Moço alto, olhos azuis, trabalhava de sol a sol no cultivo do café. Adorava bailes e apostas do tipo “quem chupava mais laranjas”.

Conquistou Antonia ao perguntar:

- Pode ser ou tá difícil?

A primeira resposta: “tá difícil”. A segunda resposta, definitiva. De dois, tornaram-se sete. Uma união de 66 anos.

Anos 1940. Na década seguinte, JK privilegia a industrialização. Os pais de Guerino e irmãos já estavam em São Bernardo. 1956. “Lá se foram eles deixando a saudade e o medo para trás”.

Não foi fácil. Mãe Antonia quis voltar. Ficaram. Três meses cozinhando em fogão alheio. O aluguel de uma casa. E a compra de um bar, em sociedade dos irmãos Guerino e Benedito. Bar São Manuel, como gratidão à cidade natal.

A família chegou a tempo de assistir à transformação da Capital do Móvel em Capital do Automóvel.

Os Zanutto em São Bernardo. E as tiradas do patriarca Guerino.

- Não chore não, mulher. Quebrar vidro e louça é sorte! (quando da mudança para a casa alugada, o baú com louças e vidros, presentes do casamento, caiu do caminhão e espatifou-se).

O Bar São Manuel prosperou a partir dos bolinhos preparados por Dona Antonia. E passou a servir refeições. E virou Bar e Restaurante São Manuel, que se tornou um dos mais antigos da cidade, fechando “outro dia”, depois da partida do Sr. Guerino, quando o livro da filha (de 2015) já estava pronto.

Tudo foi bom. E Neuza seleciona tiradas do pai Guerino: “Estava triste porque só comia banana. Olhei para trás e vi alguém que comia as cascas que eu jogava”.

EXEMPLO

Senhora Neuza Maria Zanutto de Melo, este livro merece ser publicado. Assim mesmo, do jeito que está. Manuscrito. Lindo. Hilda, gratidão!

Crédito da foto 1 – Criação da autora

Crédito da foto 2 – Ilustração: Armando Marotti

AO PÉ DO FOGO. Guerino e Antonia rezaram muito. Guerino até calos no joelho teve. Eram noites pedindo a Deus para encaminhar para um lugar onde houvesse trabalho para o pai sustentar a família. De São Manuel para São Bernardo

