Justiça suspende cobrança de dívida de mais de um milhão de reais no nome de Ana Hickmann por assinaturas falsas

Ana Hickmann está em alguns processos envolvendo Alexandre Correa. Um deles é sobre uma suposta quantia de 41 milhões de reais que teria sido desviada, segundo a defesa da apresentadora.

Após este processo envolvendo uma das empresas dos dois, Ana entrou com um pedido de verificação das assinaturas que levavam seu nome nos documentos. De acordo com uma nota enviada pela assessoria da apresentadora, a Justiça agora suspendeu uma dívida dela por conta da comprovação da falsificação.

O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu o processo de cobrança da Valecred contra Ana Hickmann, no valor de um milhão, setecentos e seis mil reais. No início do mês, o Instituto de Criminalística de São Paulo concluiu, nos autos do Inquérito Policial em trâmite pelo DEIC, que as assinaturas em diversos contratos e documentos não provieram do punho da empresária. Por conta disso, a juíza afirma grave risco na continuidade da execução e suspende a cobrança até o final da apuração do processo.