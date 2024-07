Lumena Aleluia debocha da prisão de Nego Di: - Um dos maiores comediantes do Brasil

Lumena Aleluia e Nego Di eram aliados de jogo no BBB21, mas agora, três anos depois do programa, os dois nem se falam mais. E, pelo visto, nem se dão muito bem! Isso porque a baiana debochou da prisão do comediante, que foi detido pela polícia na última semana após uma investigação por suspeita de lavagem de dinheiro.

Em seus Stories, Lumena falou:

- Tenho o privilégio de fazer aula com um dos melhores comediantes do Brasil, inclusive, estou chegando aqui para fazer aula de stand up com meu professor Nego Di, disse ela, filmando uma delegacia de polícia logo em seguida.

Outro colega de reality que comentou o que aconteceu com o gaúcho foi Lucas Penteado, que desabafou que os internautas não ficarão satisfeitos com a opinião dele de qualquer forma e, por isso, prefere não dar sua opinião:

- A única coisa que eu vou fazer, que vocês vão ficar bravos comigo, é que eu vou procurar, vou estar ali com o promotor e vou procurar o advogado para saber os dois lados da moeda. Aí eu vou saber quem está certo e quem está errado, e vou trazer a informação para vocês. Quem parar de me seguir vai achar que eu estou cancelando ele, e a outra metade vai dizer que estou defendendo ele. Vocês não estarão do meu lado de jeito nenhum, só querem cancelar a gente. Então eu não vou falar sobre isso. O que você acha? Não acho nada, falou em seus Stories.

Entenda o caso

Dilson Alves da Silva Neto foi preso no último domingo, dia 14, no estado de Santa Catarina por ter causado um prejuízo de cinco milhões de reais a clientes devido a um golpe, segundo o Ministério Público do Rio Grande do Sul, por conta de sorteios realizados pelo ex-BBB em sua conta no Instagram.

Além dele, sua esposa, Gabriela Sousa, também foi presa em flagrante por estar com uma arma sem registro e de uso restrito às Forças Armadas. Mas ela foi solta após o pagamento de fiança. A influenciadora logo se pronunciou em suas redes sobre o ocorrido:

- Sim, estou completamente derrotada, acabada, destruída. Estamos sem conta nenhuma, sem carro, sem nossos celulares. Ele sem Instagram, mas estava tudo bem. Minha felicidade era estarmos juntos, mas agora estou sem ele. Meu único pensamento é no meu marido, nada diferente disso. Obrigada por tudo, amo vocês sempre, falou.