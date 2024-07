Trump acusa Justiça americana de interferência eleitoral contra ele

O candidato à presidência dos EUA pelo Partido Republicano e ex-presidente dos EUA, Donald Trump, comemorou sua vitória legal no caso de documentos confidenciais e acusou o Departamento de Justiça do país de interferência eleitoral contra ele, ao alegar estar sendo perseguido pelo "sistema Democrata".

Em postagem na rede social Truth Social, Trump disse que sua vitória no caso de retenção de documentos confidenciais no fim do mandato em 2020 é "apenas o começo", e que a "caça às bruxas" contra ele vai acabar. Ele alegou que o Departamento de Justiça dos EUA tem sido coordenado pelo Partido Democrata para impedir sua vitória contra Joe Biden nas eleições presidenciais.

"O Departamento de Justiça Democrata coordenou todos esses ataques políticos, que são uma conspiração de interferência eleitoral contra o oponente político de Joe Biden, eu", escreveu.