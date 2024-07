MC Loma relata susto após filha de um ano de idade engasgar com coxinha: - Estava roxa, sem ar nenhum

MC Loma usou as redes sociais para relatar um susto que passou com a filha Melanie, de apenas um ano de idade. A cantora contou que estava comendo em uma padaria com Mariely Santos, uma das Gêmeas Lacração, quando a pequena acabou se engasgando com um pedaço de cozinha e não conseguia respirar.

Nos Stories do Instagram, a artista explicou que a amiga estava dando pedaços pequenos do salgado para a menininha, porque viu que ela queria.

- A gente estava na padaria e passou por um susto. Melanie não come muito bem, e fui pegar canja para ela comer. Ela não quis canja, a Ma pegou uma coxinha, e ela quis a coxinha de Mariely. Ela estava dando pedacinhos pequenos da coxinha.

Melanie se engasgou com a massa e Loma tentou fazer a manobra de Manobra de Heimlich na filha mas não conseguiu. Felizmente, um homem ouviu os pedidos de socorro e as ajudou. A pequena já estava roxa e sem ar.

- Teve uma hora que ela deu uma parte que tinha bastante massa. Essa menina se engasgou, nunca vivi isso na minha vida. Melanie começou a tossir engasgada, tentei fazer a manobra, mas acho que estava tão nervosa que fiz a manobra errado. Mariely começou a pedir socorro, até que veio um homem e ajudou a gente. Melanie estava roxa, sem ar nenhum, virando o olho. Foi o maior desespero da minha vida. Depois disso, ela vomitou e ficou bem.

A famosa deixou um alerta às mães que a seguem nas redes sociais para que não darem alimentos com massa aos filhos pequenos pelo risco de grudar na garganta. Ela finalizou relatando ter sido uma das piores experiências pelas quais já passou.

- Melanie já tinha comido coxinha antes, mas nunca tinha acontecido dessa forma. Acho que, quando ela comeu, ficou engasgado no começo da garganta. Foi um pesadelo. A a ansiedade e a euforia passaram, mas estou angustiada. Nunca vivi isso na minha vida, foi a pior coisa do mundo.