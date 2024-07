Sasha Meneghel e João Lucas abrem o coração e exaltam a amizade com Bruna Marquezine: Muito especial

Mais que amigas, irmãs! Sasha Meneghel participou do Encontro, da Globo, nesta segunda-feira, dia 15, junto com seu marido, João Lucas. Durante a entrevista, eles foram perguntados sobre a amizade com Bruna Marquezine e se declararam para atriz.

Sasha começou a chamando de irmã e abriu o coração sobre a amizade entre elas, que começou desde criança:

- Ela é uma pessoa muito especial, eu fico boba assim falando, porque é muito raro ter pessoas assim na sua vida que torcem por você,que você torce, que você vibra junto, que você pode confiar de fato para todos os momentos, não só para vitória, mas para os momentos mais difíceis. Então é muito bom ter uma amizade dessas que eu possa dividir isso.

Ela continuou e contou que Bruna apresentou ela e João, e que fica encantada com a amizade entre eles:

- A gente se conheceu através da Bruna, então ver a amizade deles dois juntos, para mim é algo muito especial, porque a gente tem uma família feita.

João completou o que sua amada falou e compartilhou como foi encontrar com a Sasha:

- Eu conheci a Sasha na casa da Bruna, mas em momentos completamente diferentes das nossas vidas. Eu estava com a Bruna em um evento e era um lançamento da Sasha, de uma coleção que ela desenhou e aí eu fui lá e parabenizei, mas nunca imaginava que era: Prazer, seu futuro marido. E aí as coisas foram acontecendo, a gente ficou muito amigo, a gente viajou junto para um trabalho social, e a gente ficou mais amigo ainda.

O cantor ainda revelou quando percebeu que estava apaixonada pela filha da Xuxa Meneghel:

- Eu fui para Nova York cantar, na época eu cantava música gospel, então eu fui cantar em algumas igrejas ali e ela foi comigo. E ali eu falei: Eu estou apaixonado, ferrou... E a Bruna que apresentou a gente!

E aí, tem como não amar essa amizade?