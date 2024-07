Internada, Claudia Alencar revela estar decorando texto para filme: Vai ser maravilhoso

Claudia Alencar segue internada por conta de uma trombose na perna e decidiu atualizar as redes sociais. A atriz compartilhou um clique da festa surpresa que ganhou para comemorar seu aniversário de 74 anos de idade e usou a legenda para fazer uma reflexão.

Na publicação do Instagram, a artista começou dizendo:

Aprendo a aceitar o que a vida me dá! Os grandes marinheiros só se fazem em mares bravos! Estou mais forte, alegre, amorosa e curiosa em aprender mais e mais! Agradeço a cada um que me deu e dá seu olhar amoroso. Vivas!! VIVA À VIDAAAAA. OBRIGADAAAAAA MEUS AMORES. Ainda estou no Hospital PLACI para me recuperar.

Em seguida, Claudia disse que está decorando um texto para um filme enquanto está no hospital.

Decoro Shakespeare para fazer o filme Queen Lear, a Rainha da Milícia, adaptação do diretor inglês Quentin Lewis! Vai ser MARAVILHOSO!!!!