Tigre supera o Volta Redonda e assume segundo lugar na Série C

Impiedoso, o São Bernardo FC bateu o Volta Redonda, por 3 a 1, no Estádio Raulino de Oliveira, e subiu para a segunda colocação do Campeonato Brasileiro da Série C, com 27 pontos. O time carioca é o terceiro, com um a menos. Na liderança está o Athletic-MG, com 28. Kayke fez os três gols do Tigre.

O primeiro tempo foi equilibrado e, aos 35 minutos, os donos da casa abriram o placar. Juninho arriscou de fora da área e a bola sobrou para Robinho, que finalizou entre as pernas dp goleiro Alex Alves.

A reação do São Bernardo teve início ainda no primeiro tempo. De falta, Kayke empatou. A bola bateu na barreira e enganou o goleiro.

Na etapa final, Kayke iniciou a virada com um gol de fora da áre logo aos 5 minutos. O Volta Redonda tentou a reação e proporcionou espaços ao São Bernardo e mais uma vez Kayke aproveitou o fez o terceiro, ,iquidando a conta.