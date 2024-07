Leandro Marçal, de Casamento às Cegas, nega acusações de abuso sexual feitas por Ingrid Santa Rita

Após Ingrid Santa Rita acusar Leandro Marçal de abuso sexual, o personal trainer decidiu fazer um pronunciamento nas redes sociais. Os dois se conheceram na quarta temporada do reality Casamento às Cegas: Brasil e acabaram se casamento. No episódio do reencontro com todos os participantes, a arquiteta fez um forte relato ao revelar o motivo de não estarem mais juntos.

Leandro emitiu um comunicado nos Stories do Instagram em que começou declarando:

Eu, LEANDRO MARÇAL informo que JAMAIS pratiquei quaisquer fatos que me foram imputados pela Sra. INGRID SANTA RITA, com quem tive um breve relacionamento amoroso, como é de notório conhecimento. Declaro ainda, que tais fatos, os quais, surpreendentemente, foram relatados na gravação do episódio o reencontro, ocorrido em 07/07/24 não condizem com as trocas sempre consensuais que tivemos durante o matrimônio.

Em seguida, ex-participante do programa negou as acusações de importunação sexual e disse que a Netflix Brasil e a Endemol Shine Brasil teriam editado o episódio e retirado a sua defesa. Marçal diz ainda que entrará com medidas legais.

Declaro mais, que a empresa NETFLIX e ENDEMOL SHINE BRASIL editou o último episódio de o reencontro gravado em 07/07/24, não incluindo a DEFESA que este declarante fez às acusações que lhe foram realizadas pela Sra. INGRID SANTA RITA, naquele episódio e momento, publicando-o da forma como bem quis, motivo que também serão objeto de todas as medidas judiciais cabíveis, já que no episódio publicado, com a edição realizada pela empresa ENDEMOL SHINE BRASIL e NETFLIX, o DECLARANTE silenciou às acusações realizadas pela Sra. INGRID SANTA RITA, o que não condiz com a verdade do ocorrido. Declaro ainda, que TODAS AS PROVIDÊNCIAS LEGAIS em face desta CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA serão tomadas por minha assessoria jurídica.

E finalizou:

Por fim, manifesto meu mais sincero pesar por todas essas acusações caluniosas, ressaltando que sempre respeitei a Sra. INGRID SANTA RITA, JAMAIS cometendo quaisquer atos ilícitos, o que será cabalmente provado. Ressalto que em breve farei manifestação pública. Era o que me cumpria neste momento, em respeito à meus familiares, amigos, e à população em geral manifestar-me.