Éder Militão e Tainá Castro estariam casados

Éder Militão e Tainá Castro teriam dado um passo a mais no relacionamento, segundo informações do colunista Lucas Pasin. Depois de um breve namoro, os dois teriam oficializado a união em uma cerimônia discreta, que ainda não divulgaram nas redes sociais.

Ainda de acordo com o colunista, a assessoria de Militão teria afirmado que ele não pretende dar maiores informações sobre o assunto. Com o casamento, Tainá estaria de mudança com os dois filhos, Helena, de quatro anos de idade, e Matteo, de três anos, para a Espanha.

Vale lembrar que os pequenos são frutos do relacionamento dela com Léo Pereira, que é o atual namorado de Karoline Lima, ex de Militão. Meio confuso, não é?

Éder e Tainá assumiram o romance em maio de 2024.