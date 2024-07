Atletismo representa Sto.André nos Jogos Olímpicos

A CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) divulgou na última semana a lista de atletas brasileiros classificados à Olimpíada de Paris. Ao todo, serão 43 competidores que disputarão as provas de atletismo na capital francesa, a maior delegação do País nos Jogos Olímpicos. Entre eles, Felipe Bardi, Erik Cardoso e Lucas Vilar, que treinam pelo Sesi Santo André, são alguns dos representantes do Grande ABC na França.

Felipe Bardi e Erik Cardoso irão disputar as competições de 100m rasos, além do revezamento 4x100m. Para conseguir o índice olímpico, a dupla precisou bater o recorde brasileiro da categoria, que pertencia a Robson Caetano desde 1988, e correr a distância em menos de dez segundos.

“Não existe uma receita para chegar na marca. O resultado é fruto de trabalho duro nas pistas e muita disciplina fora delas. Quando fiquei abaixo dos dez segundos só consegui sentir gratidão”, disse Erik Cardoso, que bateu 9s97 no Campeonato Sul-Americano de 2023 e disputará sua primeira Olimpíada. “Fiquei de fora de Tóquio em 2021, mas isso só me deu mais incentivo para seguir a preparação para Paris a todo vapor”, completa o velocista.

Ainda no ano passado, Bardi também conseguiu a marca, e fez 9s96 no Campeonato Bandeirantes e vai para sua segunda disputa olímpica. Ele reconhece as chances de pódio em Paris, mas mantém a cautela. “Estou treinando bem. Sempre pensamos em final olímpica e medalha, mas existem etapas antes disso. Antes da final, ainda temos uma eliminatória e uma semifinal”, explica o atual detentor do recorde brasileiro nos 100m rasos. Também de acordo com Bardi, na fase final da preparação o mais importante é treinar a mentalidade para colocar em prática tudo o que é feito nos treinamentos físicos.

Nos Jogos de Tóquio, em 2021, Bardi também competiu nos 100m rasos e, por pouco, não se classificou para as semifinais. “Os atletas foram condicionados para melhorar a sua marca pessoal. Eles foram melhorando o próprio tempo, de 11 segundos para dez, e depois para nove. O foco sempre é em se superar a cada temporada. A competição é difícil, eles terão que fazer a melhor marca da vida para chegar à final olímpica”, afirma o treinador Darci Ferreira. Segundo ele, apesar da menor duração deste ciclo de Olimpíada, a preparação foi suficiente para que os velocistas cheguem bem para as disputas.

De toda a delegação brasileira de atletismo, o único medalhista é Alison dos Santos, conhecido como Piu, que foi bronze nos 400m rasos em Tóquio-2020.

Lucas Vilar representa o Grande ABC no revezamento 4x400m, modalidade na qual o Brasil ainda não conquistou medalhas em olimpíadas. A classificação veio em maio, no Mundial de Revezamentos, disputado nas Bahamas. Na oportunidade, o atleta formou time com Lucas Carvalho, Vitor Hugo de Miranda e Matheus Lima. “A relação entre nós é muito boa. Apesar de não treinarmos juntos, sempre conversamos sobre os treinamentos, e acredito que a convivência é muito importante. O Brasil nunca teve muita tradição nos revezamentos, mas chegamos com chances de beliscar uma medalha e torço para que dê tudo certo”, relata Vilar. O velocista também disputou a Olimpíada de Tóquio, em 2021. Na ocasião correu nos 200m rasos e parou na fase classificatória.

A abertura dos Jogos Olímpicos de Paris acontece no dia 26 deste mês, mas os eventos de atletismo estão programados para começarem apenas em 1º de agosto.