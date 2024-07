Chance de Trump vencer Biden dispara em bolsas de aposta após ataque a republicano

As chances de o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump derrotar o atual presidente, Donald Trump, nas eleições de novembro dispararam nas bolsas de apostas, após o ataque contra o provável candidato republicano.

Na plataforma PredictIt, especializada em eventos políticos, a probabilidade de vitória de Trump subiu para 66%, comparado com cerca de 60% antes do atentado. Por outro lado, a possibilidade de um triunfo de Biden estava em 25%. Já na Polymarket, o republicano aparece com 69% de chances, um salto de 9 pontos porcentuais em relação à véspera, enquanto o democrata tem 19%.