Brenno é eliminado da mansão em A Grande Conquista; Guipa, Taty e Will Rambo continuam

Dando ainda mais gás na semana acelerada de A Grande Conquista, mais um participante deu adeus ao sonho de ganhar um milhão de reais. Enfrentando a segunda Zona de Risco do reality show, Brenno foi eliminado após enfrentar Taty Pink, Will Rambo e Guipa.

Começando com tudo o programa deste sábado, dia 13, Rachel Sheherazade foi direto conversar com os conquisteiros na Zona de Risco. Os quatro fizeram sua defesa para continuar no reality, iniciando por Brenno.

Mostrando como foi a reação dos conquisteiros após a formação oficial da Zona de Risco, uma das discussões foi sobre quem Brenno mandaria para a próxima berlinda se conseguir se livrar desta.

Voltando a conversar com Brenno, Guipa, Taty e Rambo, as perguntas tradicionais de Rachel sobre as opiniões de jogo dos participantes foram feitas. Este mini bate-papo causou ainda mais brigas entre os participantes.

Indo rapidamente ao ponto, Shererazade voltou a falar com a mansão para anunciar que Brenno deixaria o jogo.