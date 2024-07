Eleições EUA: Campanha de Biden suspende declarações e anúncios contra Trump após atentado

A campanha do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, decidiu suspender as declarações políticas e anúncios contra o ex-presidente Donald Trump, de acordo com relatos da imprensa americana. A decisão ocorre após o republicano ter sido alvo de um atentado durante comício ontem, na Pensilvânia, nos EUA.

Biden e Trump conversaram na noite deste sábado, por telefone, de acordo com informações da Casa Branca. Os detalhes não foram divulgados.

O presidente dos EUA condenou a violência política no país, ao se pronunciar sobre o atentado a Trump, ontem. A primeira manifestação do democrata sobre o incidente foi por meio de nota da Casa Branca, cerca de uma hora e meia depois que o episódio veio a público.

Nesta manhã, Biden terá uma reunião com autoridades de segurança interna e policiais na Casa Branca.