Água Santa perde e já não depende apenas de si para se classificar

Na busca pela segunda fase da Série D do Brasileiro, o Água Santa foi até o Paraná, no Estádio Willie Davids, em busca dos três pontos. Com a classificação praticamente garantida em caso de vitória, o Netuno fracassou na missão e perdeu para o Maringá, por 2 a 0, neste sábado (13). Com o resultado, o time de Diadema agora terá que pontuar e contar com um tropeço do Santo André ou do Costa Rica-MS, no próximo fim de semana.

Na quinta colocação, com 19 pontos, o Netuno chega a 22 em caso de vitória na última rodada, mas fica de fora caso os adversários vençam suas partidas também. O Água Santa enfrenta a lanterna Patrocinense-MG, em casa, já o Santo André joga na região contra o líder Maringá, que permanece na primeira posição independentemente do resultado, enquanto o Costa Rica-MS duela com o São José. Todas as partidas serão no sábado (20), às 16h.

FICHA TÉCNICA

MARINGÁ 2 X 0 ÁGUA SANTA

MARINGÁ

Dheimison; Tito (João Oliveira), Ronald Carvalho (Leo Costa), Max Miller e Matheus Guilherme (Matheus Moraes); Rodrigo, Lucas Black (Lucas Bonifácio) e Léo Ceará (Derick); Robertinho, Maranhão e Negueba.

Técnico: Jorge Castilho.

ÁGUA SANTA

Ygor Vinhas; Julio Vaz, Marcelo, Anderson (Pedro Favela) e Artur; Villian, Viniciuis Baracioli, (Mika) Léo Sena e Neilton; Gustavo Xuxa (Luquinhas) e Rafael Oller (Jota).

Técnico: Guilherme Alves.

Gols: Léo Black, aos 11 minutos do primeiro tempo, e Maranhão, aos 22.

Juiz: Wagner Francisco Silva Souza (BA).

Renda: Não disponível. Público: 4.237 torcedores.

Local: Estádio Willie Davids, em Maringá, nesta sábado à noite.