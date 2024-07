Festival de Bruxas vai injetar R$ 1,5 mi em Paranapiacaba

Novidade no calendário de eventos da região, o 1º Fetival de Inverno das Bruxas, dentro do Festival de Inverno de Paranapiacaba, deve incrementar a economia da vila ferroviária com cerca de R$ 1,5 milhão durante quatro dias de celebração (20, 21, 27 e 28).

Idealizadora do festival, fundadora da Bruxaria Natural e da Primeira Convenção de Bruxas e Magos de Paranapiacaba, Tânia Gori estima a participação de 10 mil pessoas no evento, que terá cerca de 70 atrações, entre rituais, palestras, danças e shows musicais. “A gente quis abrir uma parceria com o Festival de Inverno para realizar uma programação mais espiritualista e mística. Como é a primeira vez, não temos uma expectativa (de público), mas esperamos cerca de 10 mil participantes”, afirma.

Tânia ressalta que na Convenção de Bruxas e Megos, realizada desde o ano passado, recebe cerca de 60 mil pessoas a cada edição. “Quando iniciamos a convenção, queríamos desmistificar as atividades das bruxas, ressaltar o amor à natureza, além de incentivar o turismo”, aponta.

O Estudo de Demandas Turísticas, realizado pela Strong Business School, mostra que os visitantes de Paranapiacaba – o local mais procurado por turistas em Santo André – gastam em média R$ 150 (varia de R$ 51 a R$ 250 por pessoa).

PROGRAMAÇÃO

Todas as atrações do festival serão realizadas na Associação Brasileira de Bruxaria (Avenida Rodrigues Alves, 473). Os visitantes poderão participar de diversas atividades, incluindo palestras sobre astrologia e magia das ervas, oficinas e vivências xamânicas. Haverá apresentações de danças do ventre, cigana, tribal fusion e flamenco, além de shows de música que prometem encantar todos os presentes. Destacam-se também os atendimentos terapêuticos e oraculares, as limpezas xamânicas e a benção das bruxas.

Entre os destaques da programação estão as oficinas de astrologia, as vivências com tambores e a magia do inverno, além de workshops sobre talismãs de proteção e runas das bruxas. No palco, apresentações de dança e shows de bandas como Elevenber, Primal Concert, Fabby e Banda Meia Boca garantirão a animação do público.

“Estou extremamente ansiosa para este momento, que celebrará a natureza e as boas energias em Paranapiacaba. Esta vila encantadora, que já faz parte da minha história, será o cenário perfeito para um encontro místico repleto de magia e conexões especiais”, afirma Tânia.