Ramalhão vence em Minas e entra no G-4 na reta final da Série D

Na reta final da primeira fase na Série D do Brasileiro, o Santo André venceu o Patrocinense-MG neste sábado (13), no Estádio Pedro Alves do Nascimento, na mineira Patrocínio, e entrou no G-4 do Grupo A7 da competição. O gol solitário, que garante a quarta posição para o Ramalhão, com 20 pontos, foi marcado por João Marcos.

Apesar de jogar fora, a péssima campanha da equipe da casa animava a torcida andreense no pré-jogo. Em 12 rodadas disputadas, o Patrocinense tinha apenas uma vitória e foi derrotado nove vezes, além de passar por momento conturbado nos bastidores, com suspeitas de jogadores envolvidos em esquemas de apostas.

No primeiro turno da Série D, as equipes se enfrentaram no Estádio Bruno José Daniel, com mando do Santo André, e a partida acabou em um empate sem gols. Na última rodada, o Ramalhão enfrenta o líder Maringá, em casa, no sábado (20).

FICHA TÉCNICA

PATROCINENSE-MG 0 X 1 SANTO ANDRÉ

PATROCINENSE-MG

Maicon; Dener, Morosini, Bruno Santos e Raphael (Raul); Carlos Augusto (Kauã), Vinicius Tsumita e Lobinho (João Marcelo); Rick Sena (Fabinho), Thiago Ribeiro e Vitinho.

Técnico: Vitor Bill.

SANTO ANDRÉ

Wellington; Ben-Hur, Almir Luan, Rafael Milhorim e Enzo; Lucas Oliveira, Kawan (Jesus), Nelsinho e Júlio César (Hadrian); João Marcos (Gabriel Paz) e Dioran (Alexiel).

Técnico: Leston Junior.

Gol: João Marcos, aos 40 do primeiro tempo.

Juiz: Marcos Felipe Martins Machado.

Renda e público: Não disponível.

Local: Estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio (MG), hoje à tarde.