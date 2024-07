Bahia perde os 100% de aproveitamento na Fonte Nova e amarga derrota para o Cuiabá

Nem a fama do Bahia de ser o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, com sete vitórias em sete jogos, assustou o Cuiabá que foi até a Arena Fonte Nova, neste sábado, e venceu o time baiano por 2 a 1 pela 17.ª rodada. De quebra também derrubou uma longa série invicta de 20 jogos sem derrota do rival baiano diante de sua torcida (18 vitórias e dois empates nesta temporada).

A única derrota em 2024 aconteceu no dia 17 de janeiro contra o Jequié, por 1 a 0, na abertura do Campeonato Baiano. Apesar do tropeço, o Bahia segue com 30 pontos, em quarto lugar, mas desperdiça a chance de se igualar os líderes - Botafogo e Palmeiras, ambos com 33 pontos.

O Cuiabá, que em cinco jogos nunca perdeu para o rival (duas vitórias e três empates), segue em alta na competição e agora aparece com 17 pontos, em 15.º lugar. Como visitante ingrato já tinha vencido o São Paulo, por 2 a 0, e empatado com Corinthians e Flamengo, por 1 a 1.

Brigando pelas primeiras posições, o Bahia vinha de vitória fora de casa por 3 a 1 sobre o Athletico. Por isso mesmo, contou com o apoio maciço de sua torcida - mais de 48 mil torcedores - mas, desta vez, entrou em campo desligado.

Disso tirou proveito o Cuiabá, explorando bem a velocidade de seus atacantes e a presença marcante de Isidro Pitta no ataque. Foi dele o gol, mas num lance que começa num escanteio cobrado por Fernando Sobral. O atacante subiu sozinho e cabeceou para as redes, aos 21 minutos.

O Bahia ainda teve maior posse de bola, mas quem chegou ao ataque com mais perigo foi o Cuiabá, que finalizou 10 vezes ao gol, contra apenas quatro do time da casa. A torcida ficou preocupada, mas não vaio ao fim do primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o técnico Rogério Ceni fez duas mudanças no time baiano. Entraram o lateral Gilberto e o atacante Biel, respectivamente, nos lugares de Cicinho e Ademir. O empate saiu cedo, aos três minutos, em jogada de Everton Ribeiro pelo lado direito. Ele levantou em diagonal na área e o volante Jean Lucas apareceu de surpresa para dar um leve toque de cabeça e desvia a bola para as redes.

Não deu tempo, porém, da torcida comemorar. A defesa do Bahia ficou desatenta e Denilson enfiou a bola para Isidro Pitta que, dentro da área, chutou rasteiro. A bola passou entre as pernas do goleiro Marcos Felipe. Cuiabá na frente de novo, aos cinco minutos. Sexto gol de Pitta.

Aos poucos o Bahia foi impondo mais intensidade ao jogo, empurrando o Cuiabá para seu campo de defesa. Mas os baianos não conseguiam superar a marcação visitante e só ameaçaram em dois chutes de longa distância e que foram bem neutralizados pelo goleiro Walter.

Aos 26 minutos, Deyverson entrou no lugar de Pitta, retornando ao Cuiabá após ter sido afastado por se recusar a antecipar a renovação de contrato. Mas ele não teve nenhuma chance de chutar a gol. Rogério Ceni também usou suas opções no banco para tentar melhorar a produção ofensiva do Bahia, porém, sem resultado efetivo.

Pelo Brasileirão, os dois times voltam a jogar no outro domingo (21). O Bahia, de novo em casa, enfrenta o Corinthians, às 16h, enquanto o Cuiabá vai pegar o Fluminense, na Arena Pantanal, às 21h. Mas o time do Mato Grosso vai jogar antes pela Copa Sul-Americana diante do Palestino, no Chile, na quinta-feira (18).

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 2 CUIABÁ

BAHIA - Marcos Felipe; Cicinho (Gilberto), Gabriel Xavier, Kanu e Iago; Jean Lucas (Rafael Ratão), Carlos Alexandre, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano (Carlos de Pena) e Ademir (Biel - Luciano Juba). Técnico: Rogério Ceni.

CUIABÁ - Walter; Raylan, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Denilson (Filipe Augusto) e Fernando Cabral (Bruno Alves); Jonathan Cafú (Eliel), Isidro Pitta (Deyverson) e Derik Lacerda (André Luís). Técnico: Petit.

GOLS - Isidro Pitta, aos 21 minutos do primeiro tempo. Jean Lucas, aos três, e Isidro Pitta, aos cinco minutos do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Xavier e Carlos de Pena (Bahia). Denilson e Alan Empureur (Cuiabá).

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

RENDA - R$ 1.843.429,50.

PÚBLICO - 48.602 torcedores.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).