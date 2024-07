Quitéria Chagas fala sobre emoção de ganhar homenagem de Alcione: - Muito maior do que qualquer premiação

Quitéria Chagas mandou avisar: ela está voltando com tudo! A musa está se preparando para desfilar na Marquês de Sapucaí como Rainha de Bateria da Império Serrano em um retorno triunfal e também celebra o recebimento da Medalha Tiradentes, a maior honraria do Estado do Rio de Janeiro.

Primeira mulher do Carnaval a receber a condecoração, ela falou sobre a emoção que sentiu no dia em que celebrou seu retorno ao posto de rainha e ainda foi surpreendida ao receber a medalha, concebida oficialmente e publicada em 2010.

- Foi um dia inesquecível, histórico, incrível. Estou muito feliz, realmente a função que me dediquei. Construí história no Carnaval, criando as coreografias como a Rainha, na frente dos ritmistas no início dos anos 2000, como passista, sambista e atriz, que ali interpreto a música. A medalha Tiradentes, o diploma foi concluído em 2010 e era para eu ter recebido naquele ano por conta de todas as minhas lutas pela mulher do samba. Na coroação foi surpresa, eu não sabia que ia receber ali. Para mim seria outro momento e lugar. Estou muito feliz não só em fazer parte da história do Carnaval e continuar a transmitir esse pioneirismo e legado. Mesmo viva, a gente pode inspirar meninas e mulheres a lutarem pela maior valorização das mulheres do samba.

No dia em que retornou à escola de samba, Quitéria estava usando um penteado que era sua marca registrada nos anos 2000. A atriz explica a importância e representatividade que o visual tem em sua vida:

- Eu resgatei o penteado que iniciou tudo. A minha mãe que fazia esse penteado em mim, fiquei dez anos com ele trabalhando nas emissoras de TV. Na época, eu era bailarina do SBT, da Carla Perez, fui a primeira negra a ser assistente de palco na TV no programa Domingo Legal do Gugu, e esse penteado foi muito marcante porque estava em todos os grandes programas da época. Também fui bailarina do Faustão, migrei para a Globo e sempre com esse penteado. Como mulher negra, a minha autoaceitação foi antes de existirem as campanhas de autoaceitação. Isso gerou muito impacto, porque era uma mulher de dança sensual, a única negra que estava ali circulando nas emissoras e em destaque. Acabei me vendo linda e me aceitando mais, foi um processo importante de cura para todas as mulheres negras também. Para mim é muito importante esse penteado, muito marcante, histórico.

Ela também detalha a gratidão que sentiu ao receber homenagens de grandes nomes do samba, como Alcione e Dudu Nobre. Ao falar sobre Marrom, a artista ressaltou a admiração que tem pela Dama do Samba.

- É uma honra inexplicável receber homenagens de grandes nomes do samba. A Alcione me tocou e me pegou de surpresa. Apesar de ela já ter falado algumas coisas no meu Instagram, mas dizer que é minha fã... eu que sou fã dela. Ela é a rainha soberana, uma lenda vida, um ícone do nosso Carnaval, de grande importância para a nossa cultura, tem nem explicação. Acordei de manhã com aquele vídeo dela, emocionadíssima. É muito maior do que qualquer premiação, não tem preço uma coisa dessa. É uma honra enorme, só tenho gratidão.

Já na contagem regressiva para o Carnaval 2025, ela diz que vai intensificar os preparativos e voltar aos treinos, além realizar tratamentos estéticos com laser para manter a beleza em dia. Quitéria explica que não gosta de procedimentos invasivos e também está focada na alimentação saudável.

- A alimentação é importantíssima para você não reter líquidos, não ficar muito inchada, reduzir a questão da celulite - que é célula de gordura e inflamação. Não é saudável, então não aceito. A gente tem porque erra na alimentação, se estraga. Tudo o que não é bom para a saúde fazemos, então errados somos nós. O corpo vem perfeitinho e a gente que estraga. Tento, na medida do possível, reduzir a ingestão de açúcar e doce. De vez em quando me dou, porque temos os nossos desejos, mas eles são construídos pela cultura social. O que a gente deseja aqui, não é desejado em outro país. Tem culturas que a alimentação é muito mais saudável, então tento aprender isso e encontrar um equilíbrio para não ser muito radical comigo mesma. Quando chega perto do Carnaval, tenho que fechar mesmo a boca dos doces. Bebida alcoólica também é uma coisa que estraga o corpo, qualquer álcool é detonador para a definição e eu gosto do corpo definido.

A carnavalesca decidiu se mudar de Milão, na Itália, e retornar ao Brasil com sua filha após a morte do marido. Ao refletir sobre a mudança, ela destaca que está feliz em sentir o calor de sua terra natal e destaca as principais diferenças culturais entre os dois países.

- Estou amando voltar para o Brasil, me sinto muito acolhida. Era o que eu precisava: afeto, calor humano, gente que fala, que conversa. É a questão da gente se expressar sem conservadorismo social exagerado, aquela coisa que te sufoca e você não pode fazer nada, tudo tem que estar policiado. A decisão partiu por vários meios. Meu marido faleceu. Ele também pediu para eu ir, porque sabia que eu não ia ficar bem por lá em Milão por conta de saudade e lembrar. Que eu pudesse tocar minha vida, retornar, recuperar meus trabalhos como atriz. Estou muito feliz, minha filha está amando. A qualidade de vida aqui é impressionante em relação a calor humano e afeto, porque em Milão o pessoal é mais frio e não tem muito contato. Acaba que você não tem essa liberdade de expressão, possibilidade de ser e fazer o que você pretende e deseja na sua vida. Tem muitas limitações sociais que o Brasil já eliminou muito com as militâncias. A gente é mais aberto e tem mais liberdade de ser e existir, ali o pessoal ainda está muito conservador.

Por fim, revela quais são seus planos para a segunda metade de 2024:

- Além da mnha preparação como rainha, os meus planos são fechar esse livro recontando a história do Carnaval e dando valor às rainhas, além de voltar a atuar. Estou me preparando para voltara a atuar renovando o cadastro da Rede Globo, que já me pediram também. É uma coisa que eu amo fazer, sinto falta e é importante. Minhas duas paixões e meus dois amores são o Carnaval e a atuação. Voltamos com tudo.