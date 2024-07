Movimento de veículos é tranquilo em ambas as direções do SAI

A Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes, informa que o movimento está normal em todos os trechos na tarde deste sábado (13). Tempo encoberto, com neblina no topo de serra e interligação, chuva em pontos isolados, onde a visibilidade é parcial.

Caminhões e carretas com destino a São Paulo devem utilizar o trecho de serra da Via Anchieta.

Por causa do tempo, as alças da Rodovia Anchieta no km 39 Sul e km 40 Norte com acesso a interligação planalto, sentido Rodovia dos Imigrantes, estão bloqueadas. A alça da Rodovia dos Imigrantes para interligação, no km 42, sentido Anchieta, e a alça de retorno no km 40,2, sentido Litoral, estão bloqueadas.

O SAI está em Operação Normal (5x5). A descida é realizada pela pista Sul da Via Anchieta e pista Sul da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece pelas pistas Norte das duas rodovias.

Interdição na Via Anchieta durante o mês de julho

A pista Norte da Via Anchieta será bloqueada no trecho de serra, de 15 a 18 e de 29 a 31 de julho, com interdição total do trecho de serra, sempre das 20h às 5h. Os serviços que só podem ser executados durante o dia serão realizados na pista Sul nos dias 13, 20 e 27 de julho (sábados), das 9h às 18h.

Durante os bloqueios da pista Sul, a descida para o litoral será realizada pela pista Norte da Anchieta e pista Sul da Imigrantes. Já a subida será realizada pela pista Norte da Rodovia dos Imigrantes. Quando a pista Norte da Via Anchieta estiver bloqueada, o motorista poderá utilizar a pista Sul da Via Anchieta ou a pista Sul da Rodovia dos Imigrantes para a descida. A subida da serra será realizada apenas pela pista Norte da Imigrantes. A programação poderá sofrer alterações devido às condições climáticas e/ou operacionais.

Túneis Imigrantes Norte

Os túneis 13 e 14 (entre o km 53 e o km 52) da Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, que sofreram atos de vandalismo, já estão com iluminação parcial. As equipes da Ecovias trabalham para normalizar a situação em todo o trecho o mais rápido possível.