Renata, de Casamento às Cegas, fala sobre relação monogâmica com Alexandre: - Estou construindo isso dentro de mim

Três dos participantes da quarta temporada de Casamento às Cegas: Brasil marcaram presença na festa de aniversário da Casa Arraia. Alexandre Thomaz e Renata Giaffredo aproveitaram muito a noite ao lado de Ariela Carasso. O casal trocou beijos e comemorou o amor na ocasião.

Os pombinhos contaram como está sendo viver uma nova fase em suas vidas após o fim do reality da Netflix. Renata revela que no começo do programa recebia muitas críticas, mas isso foi mudando conforme os episódios foram sendo exibidos.

- A minha história começa com muitos haters. Eu me coloquei em uma posição de escolha e muitas pessoas não entenderam, principalmente as mulheres. Eu tive muitos haters mulheres que não me apoiaram nessa minha colocação, talvez não tenham entendido. Não tive sororidade, embora as pessoas adorem colocar em pauta. Depois, ao longo dos episódios e conforme foram contadas as histórias, as pessoas foram conhecendo um lado mais humano da Renata.

Em seguida, ela descreve como as pessoas passaram a amá-la:

- Eu comecei de uma maneira mais firme, acabei me apaixonado e foram sentindo um lado mais humano. Me odiavam e passaram a me amar. Isso foi muito bom, começaram a ter muitas pessoas falando coisas positivas para mim. Fiquei muito contente com essa construção que eu tive.

Renata também dá detalhes sobre o romance não-monogâmico que tem com Alexandre, com quem continua casada após o fim da dinâmica.

- No Reencontro eu trouxe que nós continuamos casados e que estamos em uma relação não-monogâmica. Estou construindo isso também dentro de mim, é tudo uma construção, mas temos uma amizade muito linda e isso que vale.

Mas será que ela acredita que o amor é cego? A ex-participante mostra a aliança na mão e dá uma resposta sincera:

- O amor é mesmo cego. Inclusive, casadíssima! Uma relação diferenciada, mas estou casada. Se vai dar certo? Não sei, mas deu certo. Casamento às Cegas dá casamento.

Alexandre também compartilhou sua opinião sobre o assunto:

- Vou falar que hoje acredito que o amor é cego. Obviamente, eu gostei muito do que eu vi. Mas se for na questão do experimento, com certeza o amor é cego, porque eu achei a Renata às cegas.

Em relação à como lida com os haters, ele diz que procura focar apenas nas mensagens positivas que recebe e não dá muita atenção às críticas para preservar a saúde mental.

- É algo muito novo para mim a questão de acompanhar a opinião da galera nas redes sociais. Muita gente critica, muita gente é a favor. Porém, os haters não são algo que me afeta, porque se eu for levar em consideração tudo que ficam falando mal de mim e da Renata, a gente acaba pirando. Só dou atenção mesmo para as mensagens boas, as mensagens bacanas.

A festa

O aniversário da Casa Arraia contou uma grandiosa festa idealizada por Rafael Willow e Pedro Barbour, que teve todos os ingressos esgotados. Além do trio que fez parte de Casamento às Cegas, também estavam por lá Daniel Monzani, da terceira temporada, Leiz, vocalista do grupo Turma do Pagode, acompanhado de seu irmão, Leandro Filé, também integrante do grupo e que aproveitou a oportunidade para comemorar seu aniversário, recebendo o ex-jogador do Corinthians, Paulinho e sua esposa Vívian Pereira, além de Marcos Assunção, ex-jogador do Palmeiras.

A noite cotou com apresentação de Bruno Diegues, antigo vocalista do Jeito Moleque, agora em carreira solo. Também subiram ao palco a cantora Ju Diniz, o coletivo Samba do Mosaico, além de sets da DJ Thay Girão e do DJ Mira Sound.