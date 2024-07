Casamento de Letícia Colin e Michel Melamed chega ao fim após nove anos

O casamento de Letícia Colin e Michel Melamed supostamente chegou ao fim há algum tempo. Segundo informações do colunista Ancelmo Gois, os atores já estariam separados há sete meses.

Eles estavam juntos desde 2015 e juntos tem um filho de quatro anos de idade, o pequeno Uri Colin Melamed. Apesar de não estarem mais juntos, os artistas ainda estariam seguindo com as preparações da adaptação para o cinema do espetáculo Um filme argentino, conforme noticiado pela coluna.

O ex-casal teve uma história de amor que cativou a web. Os dois se conheceram após o ator e diretor decidir chamar Letícia para participar de uma de uma edição do Bipolar Show. Após o encontro, acabaram se apaixonando e os vídeos da apresentação viralizaram.