Desabamento em escola durante as aulas deixa 22 estudantes mortos na Nigéria

Uma escola de dois andares desabou durante as aulas da manhã de sexta-feira, 13, no centro-norte da Nigéria, matando 22 alunos e enviando os socorristas em uma busca frenética por mais de 100 pessoas presas nos escombros, segundo as autoridades.

O colégio Saints Academy, na comunidade Busa Buji, no estado de Plateau, desabou pouco após os alunos, muitos dos quais com 15 anos ou menos, chegarem para as aulas.

Um total de 154 alunos ficaram inicialmente presos nos escombros, mas o porta-voz da polícia de Plateau, Alfred Alabo, disse mais tarde que 132 deles haviam sido resgatados e estavam sendo tratados por ferimentos em vários hospitais. Ele disse que 22 alunos morreram. Um relatório anterior da mídia local havia dito que pelo menos 12 pessoas haviam morrido.

Dezenas de moradores se reuniram perto da escola, alguns chorando e outros se oferecendo para ajudar, enquanto escavadeiras vasculhavam os escombros da parte do prédio que havia desabado.

A National Emergency Management Agency (Agência Nacional de Gerenciamento de Emergências) da Nigéria disse que equipes de resgate e de saúde, bem como forças de segurança, foram enviadas ao local imediatamente após o desabamento, iniciando uma busca pelos estudantes presos.

"Para garantir atendimento médico imediato, o governo instruiu os hospitais a priorizar o tratamento sem documentação ou pagamento", disse o comissário de informações do estado de Plateau, Musa Ashoms, em um comunicado.

O governo estadual atribuiu a tragédia à "estrutura fraca e à localização da escola perto da margem de um rio". Ele pediu que as escolas que enfrentam problemas semelhantes fechem as portas.

Os desabamentos de edifícios estão se tornando comuns na Nigéria, o país mais populoso da África, com mais de uma dúzia de incidentes desse tipo registrados nos últimos dois anos. As autoridades geralmente atribuem esses desastres à falta de aplicação das normas de segurança dos edifícios e à manutenção precária.