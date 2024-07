Juiz João ganha nova profissão: tapeceiro

A aliança majoritária entre o prefeito de Mauá e candidato à reeleição, Marcelo Oliveira (PT), e o ex-juiz de Direito João Veríssimo Fernandes, o Juiz João (PSD), anunciada no mês passado, parece ter incomodado o deputado estadual e pré-candidato ao Executivo mauaense, Atila Jacomussi (União Brasil). Depois de afirmar que o pessedista será o “estilingue” do prefeito durante a campanha eleitoral, o unionista sugeriu ao companheiro de Oliveira uma nova profissão: a de tapeceiro. Ocorre que Juiz João teria prometido questionar a candidatura de Atila na Justiça – o ex-prefeito foi preso no âmbito da operação Trato Feito, da Polícia Federal, e teve as quatro contabilidades de sua gestão (de 2017 a 2020) reprovadas pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) e pela Câmara. Atila rebateu dizendo que, como postulante a vice do petista, Juiz João deveria se preocupar em defender o governo. “Da minha parte, será uma campanha alegre, propositiva. O outro lado já disse como vai jogar. Juiz João deu o tom ao dizer que quer levar a eleição para o tapetão. Para mim, ou está com medo ou tem de procurar uma nova profissão: a de tapeceiro”, disse.

BASTIDORES

Desinteresse

Julinho Fuzari (Cidadania), vereador de São Bernardo, atribuiu à “falta de interesse político do Executivo” o fato de as sessões na Câmara são-bernardense não serem transmitidas pela internet. O Legislativo da cidade é o único do Grande ABC que não possui a chamada TV Câmara. “Falta vida própria à Casa. Não é do interesse do Executivo que o Legislativo tenha autonomia. O que interessa ao Executivo é construir maioria na Câmara e estabelecer que essa maioria seja totalmente subordinada (ao prefeito)”, afirmou.

Resposta

O prefeito de Ribeirão Pires e pré-candidato à reeleição, Guto Volpi (PL), parece não se abalar com os ataques que tem sofrido da oposição, mas lamentou que a pré-campanha eleitoral tenha sido pautada, segundo o prefeito, por agressividade e “ataques pessoais e familiares”. “Para cada ataque que recebo desde a eleição suplementar respondo com uma obra. Cada um só oferece aquilo que tem”, alfinetou.

Despreocupado

Guto Volpi se disse despreocupado com a possibilidade de ser considerado inelegível devido ao parecer do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), que considerou irregular a contabilidade da Câmara de Ribeirão Pires em 2021, quando ele era presidente. “Não é uma ilegalidade, nem traz inelegibilidade, porque é uma discussão antiga sobre a paridade de cargos (estatutários e comissionados) no Legislativo que vai longe”, justificou.

Máquinas agrícolas

Luiz Fernando Teixeira, deputado estadual e pré-candidato do PT à Prefeitura de São Bernardo, espera contar com o apoio do irmão, Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, para trazer à cidade fabricantes de máquinas agrícolas estrangeiras que queiram investir no País. “São Bernardo sempre foi um centro metalúrgico de altíssimo nível. Essas empresas encontrarão na cidade mão de obra altamente qualificada”, disse Luiz Fernando, durante evento com o ministro, ontem à noite, na sede local do PT.

Divisa

Os pré-candidatos do PT à Prefeitura de Santo André, Bete Siraque, e do Psol ao Executivo da Capital, Guilherme Boulos, farão atividade conjunta hoje, a partir das 11h30, na Fazenda da Juta, localizada na divisa entre as duas cidades. O bairro é considerado pela Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados) uma das regiões mais vulneráveis à pobreza de São Paulo.