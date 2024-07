Grupo aliado de Trump promove teoria da conspiração de que Biden tentaria golpe

Um think tank conservador que planeja uma revisão completa do governo federal no caso de uma vitória presidencial republicana sugeriu que o presidente dos EUA, Joe Biden, poderá tentar manter a Casa Branca "à força" se perder as eleições de Novembro.

O alerta da Heritage Foundation - que vai contra as próprias declarações públicas de Biden - apareceu em um relatório divulgado nesta quinta-feira, 11, que, segundo o grupo, resultou de um exercício que explora possíveis cenários antes e depois das eleições de 2024.

"A ilegalidade da administração Biden - na fronteira, nas considerações de pessoal e no desafio rotineiro às decisões judiciais - deixa claro que o atual presidente e a sua administração não só possuem os meios, mas talvez também a intenção, para contornar os limites constitucionais e desconsiderar a vontade dos eleitores caso exijam um novo presidente", diz o relatório.

O relatório, publicado pouco antes da Convenção Nacional Republicana e a quatro meses das eleições presidenciais, mostra como grupos conservadores que apoiam o ex-presidente Donald Trump estão tentando virar o jogo na narrativa de que o candidato representa a maior ameaça às tradições democráticas do país.

A Heritage Foundation e outros grupos pró-Trump continuaram a promover as mesmas falsas alegações de fraude eleitoral que alimentaram as tentativas de Trump de permanecer no cargo, apesar da sua derrota em 2020 para Biden. Esses esforços culminaram no violento ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA, quando manifestantes tentaram impedir a transferência pacífica de poder.

O relatório alarmou os especialistas que apontaram que não há indicação de que Biden pretenda manter a presidência se perder.

A campanha de Biden denunciou a alegação e observou que o grupo é o mesmo que promove o Projeto 2025, um plano de quase 1.000 páginas para desmantelar muitas partes do governo federal e fazer mudanças de longo alcance que incluem a reversão das proteções para a comunidade LGBTQ e infundir o cristianismo mais profundamente na sociedade. Fonte: Associated Press.