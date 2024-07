23° Festival de Inverno de Paranapiacaba começa no próximo fim de semana

A 23° edição do Festival de Inverno de Paranapiacaba começa no próximo fim de semana, nos dias 20 e 21, e continua nos dias 27 e 28 de julho, com atividades das 10h às 19h. O tradicional evento deverá receber mais de 200 mil turistas nos quatro dias, segundo estimativas da Prefeitura de Santo André.

Nos dois fins de semana, serão promovidas 80 atrações de arte, cultura e lazer, com participação de 400 artistas, sendo 250 do Grande ABC. Além da extensa programação artística, no sábado (20), às 10h, será reinaugurado o Cine Lyra, primeiro cinema do Estado e do segundo do Brasil, que exibirá durante o festival, filmes e um circuito com exposições.

A restauração contemplou quatro edificações centenárias que integram o equipamento: edifício multiuso, brinquedoteca, Salão Foyer e Cine Lyra, além de dois anexos, a antiga torre de projeção e dois sanitários externos.

Além da culinária e das atrações itinerantes, os visitantes também podem visitar o Museu Castelo, a Casa Fox, o Centro de Informações Turísticas e o Centro de Visitantes do Parque Nascentes, das 10h às 18h. O CDARQ (Centro de Documentação em Arquitetura e Urbanismo) e o memorial Charles Milles estarão abertos das 10h às 16h.

Para a festividade, a Prefeitura investiu cerca de R$ 550 mil, sendo R$ 200 mil para contratações artísticas e os outros R$ 350 mil com a infraestrutura dos palcos, que estarão distribuídos por toda a Vila. Durante coletiva de imprensa de anúncio da programação do festival, o prefeito Paulo Serra (PSDB) informou que os quatro dias de evento geram, em média, R$ 50 milhões para o município.

“O Festival de Inverno de Paranapiacaba é o segundo maior do Estado de São Paulo, fica atrás apenas do tradicional evento que ocorre em Campos do Jordão. Esse marco para a Vila é símbolo de muito orgulho para nós, não tenho dúvida que será a maior edição da história. O conceito da festa está mantido, que a Vila é a principal atração, com diversas atrações ocorrendo ao mesmo tempo, em diversos pontos”, explicou Paulo Serra.

A deputada estadual e primeira-dama do município, Ana Carolina Serra (Cidadania), o secretário de Meio Ambiente, Alexandre Audino Campos, e a secretária adjunta de Cultura, Azê Diniz, também participaram da coletiva na tarde de ontem, no Paço Municipal.

Assim como nos demais eventos do município, a entrada será um quilo de alimento não perecível, destinado ao Fundo Social de Solidariedade da cidade.

COMO CHEGAR?

Como acontece todos os anos, o acesso a Paranapiacaba será por meio da parte alta. Os visitantes deixarão os veículos no estacionamento que funcionará no km 47 da rodovia Antonio Adib Chamas (SP - 122). Por conta do espaço limitado da vila, a entrada de veículos não será autorizada na parte baixa.

O valor será o mesmo cobrado no ano passado: R$ 40 para motos, R$ 50 para veículos, R$ 100 para vans e R$ 200 para ônibus. No local estará disponível um serviço de micro-ônibus de ida até a parte baixa e o retorno ao estacionamento, com transporte para pessoas com deficiência.

Para quem prefere ir de transporte público, duas linhas intermunicipais da Next Mobilidade atendem a região. A linha 040 sai do Terminal Santo André Leste, com tempo de trajeto de aproximadamente 1 hora e 25 minutos e tarifa de R$ 8,40. A linha 424 sai da estação Rio Grande da Serra e tem trajeto de 20 minutos, com passagem no valor de R$ 5,45.

Confira a programação completa:





20/7 (sábado)

Plataforma do Expresso Turístico

10h30 – Banda Lira

Palco Mercado

12h – Vitrola Manouche (Jazz)

14h – Banda Gotas Azuis (Rock)

16h – Trio Beijo de Moça (Forró) convida Kleber Albuquerque (MPB)

Palco Rua Direita

14h às 19h – Canja com Canja

Viradouro

12h – Julieta Zarza | Espetáculo ‘Planeta Zulpeta’

14h – Companhia do Bagaço | Espetáculo ‘Quem Não Sabe, Faz Ao Vivo

16h – O Pequeno Teatro do Mundo | Espetáculo Grande Circo Grandevo’

Biblioteca

13h – Paula Knoll | Contação de Histórias ‘Encantando as lendas brasileiras’

15h – Cia. PlastikOnírica | Teatro de Bonecos ‘Memórias d'Omar’

Itinerante

11h – Tatila Colin | Projeto ‘Amor À Primeira Vinda’

13h – Baque CT | Coco de Roda e Ciranda com Baque CT

15h – Cia Terezinha de Contação de Histórias | Intervenção ‘Quadras Encantadas!’

Cine Lyra

Programação Escola Livre de Cinema e Vídeo

11h às 18h – Mini exposição: Maquete de filme expressionista da ELCV

13h – ‘Nosferatu’ | Parceria Pontos MIS

14h30 – Oficina Pontos MIS

17h30 – ‘A noite dos Mortos Vivos’ | Projeção com trilha sonora ao vivo pela Caranguejo-Escorpião

11h às 18h –'O Olhar Além do Mar: Arte em Paranapiacaba' | Exposição de obras do Acervo de Arte Contemporânea de Santo André

11h às 18h – Lounge Literário | Espaço voltado aos escritores da região com intervenções e venda de livros

21/7 (Domingo)

Plataforma do Expresso Turístico

10h30 – Nex. Arte | Intervenção ‘Poemas de Amor’

Palco Mercado

11h – Cambuci da Serra (MPB)

13h – Preta Archanjo (Samba)

15h – Grazzi Brasil (MPB)

17h – Pé de Manacá (Forró)

Palco Rua Direita

12h – Take 9001 (Rock)

14h – Hélio Ramalho e Banda Batuke Pchei (Ritmos caboverdianos)

16h – Felipe Mic (Reggae/Hip Hop)

18h – Furiah (Hip Hop)

Viradouro

12h – Folia de Reis São Francisco de Assis

14h – Palhaço Lixolino | Espetáculo ‘LixoSHOW do Palhaço Lixolino’

17h – Banda Cucamonga | Espetáculo ‘Banda Cucamonga 10 anos’

Biblioteca

11h – Grazzi Brasil | Workshop ‘Por dentro da composição’

13h – Sandra Cassimiro | Sarau‘Vozes que ecoam’

15h – Cia. Teatro de Porão | Contação de Histórias ‘Histórias de Caxambu’





Itinerante

11h – Trupe Trickster | Intervenção ‘Balaio de Gnomo’

15h – Grifo Teatro | Intervenção ‘Chuva de Poemas’

Cine Lyra

Programação Escola Livre de Cinema e Vídeo

11h às 18h – Mini exposição: Maquete de filme expressionista da ELCV

13h – Longa-metragem ‘Cemitério das Almas Perdidas’

14h – Oficina ‘Maquiagem de efeito para filmes de terror’

16h – Pré-estreia do curta-metragem ‘A Monstra do Armário’ | Exibição seguida de bate-papo com equipe

17h30 – Curtas Terror Brasileiro Contemporâneo de Joel Caetano e Rubens Mello | Exibição seguida de bate-papo com diretores

11h às 18h –'O Olhar Além do Mar: Arte em Paranapiacaba' | Exposição de obras do Acervo de Arte Contemporânea de Santo André

11h às 18h – Lounge Literário | Espaço voltado aos escritores da região com intervenções e venda de livros

27/7 (Sábado)

Plataforma do Expresso Turístico

10h30 – No Balanço das Águas (Cortejo de Maracatu)

Palco Mercado

12h – Ricardo Vignini(Moda de Rock)

14h – Fabrício Ramos e Banda (MPB)

16h – Mateus Sartori (MPB)

18h – Forró da Macaxeira convida Forró de Rabeca (Forró)

Palco Rua Direita

15h – O Vento Solar (MPB)

17h – Rima Livre (Hip Hop)

19h – Mental Abstrato (Jazz)

Viradouro

12h – Cia. Mapinguary | Espetáculo ‘Mistérios da Mata

14h – Cia. Duna de Circo | Espetáculo ‘O Abrazo Girafa’

16h – Grupo Fócu de Teatro | Espetáculo ‘Juvenal e o Dragão’

Biblioteca

11h – Wal Volk | Contação de Histórias ‘A Formiguinha Lava-pés’

13h – Trupe Borboletras| Contação de Histórias‘Literatura na Calçada’

15h – William Gama | Contação de Histórias ‘O Menino que Vestia Poesia’

Itinerante

15h – Arca - Associação de Cidadãos Artistas | Bloco dos Gigantes Ferroviários

17h – Coletivo (a)gente| Intervenção‘Invasões Poéticas’

Cine Lyra

Programação Escola Livre de Cinema e Vídeo:

11h às 18h – Projeção: imagens de Paranapiacaba | Slideshow de fotos registradas pelos visitantes do Festival e enviadas para projeção

11h às 18h – Ocupação Água, Câmera, Ação – SEMASA | Projeção e atividades

13h – Lançamento do Documentário sobre a Reserva Biológica de Paranapiacaba | Exibição seguida de bate-papo com equipe do filme

14h30 – ‘Pau da Missa’, de Alex Moletta

17h30 – Show Der Baum + Projeção filme experimental sobre Paranapiacaba produzido pela ELCV Banda toca ao vivo como trilha sonora do filme

11h às 18h –'O Olhar Além do Mar: Arte em Paranapiacaba' | Exposição de obras do Acervo de Arte Contemporânea de Santo André

11h às 18h – Lounge Literário | Espaço voltado aos escritores da região com intervenções e venda de livros

11h às 18h – Ocupação Cultural ‘Um dia de Afroescola’

19h –Wal Volk | Recitação de poemas do livro ‘Poéticas do Tempo, 20 anos em Paranapiacaba’

28/7 (Domingo)

Plataforma do Expresso Turístico

10h30 – Cia. Deu Circo | Espetáculo ‘Espalha Circo Cortejando’

Palco Mercado

11h – Felipe Dias (Blues)

13h – Grupo Nó na Pedra (Samba)

15h – WP Brass (Jazz)

17h – Triangulista (MPB)

Palco Rua Direita

12h – Invisible Lines 5tet (Jazz)

14h – Decreto Sem Lei (Rock)

16h – Giant Jellyfish (Rock)

18h – Stefano Moliner (Jazz)

Viradouro | Polifonia Urbana– Hiperconectados: retornando a nós mesmos

11h – Fabio Kidesh (Música Clássica Indiana)

11h às 16h – Zuba Costa | Poesia Itinerante

11h às 18h – Tenda de Oraculistas da Associação Brasileira de Bruxaria e Casa de Bruxa: Carlos Karan, Cigana Camila, Lye Sciorilli, Paulo Terapeuta e Zelei Gilioli

11h30 e 13h30 – Oficina ´Mapa Mundí: Aquarelando na Vila mais colorida do Brasil!´, com Cristina Telles

12h – Grupo Cultural Yandê TransPará | Encantos Amazônicos (Dança)

13h – Sujeito & Arnaldo Tifu (Hip Hop)

15h – Semente Cristal (New Age, Chill Out)

16h – Oficina ‘Arte para crianças – Pintura de Mandalas’, com Debora Mussi

17h – Pedra Branca (World Music, Trance, Música Experimental Brasileira)

17h – Ale Oshiro | Documentário ‘De Paranapiacaba ao Peabiru’

Biblioteca

13h – Tricotando Palavras| Contação de Histórias: Um Rio que desagua Histórias

15h – Duo Flor de Alecrim | Contação de Histórias ‘Allunde Alluyá’

Itinerante

13h – Cia. Patética| Intervenção ‘Contatos Poéticos’

15h – Cia. A Hora da História | Intervenção ‘As Proseadeiras’

16h – Laís Efstathiadis e Rosa Paiva | Intervenção ‘O Fundo do Olho do Trabalhador’

Cine Lyra

Programação Escola Livre de Cinema e Vídeo

11h às 18h – Projeção: imagens de Paranapiacaba

11h às 18h – Ocupação Água, Câmera, Ação – Semasa | Projeção e atividades

13h – Curtas metragens de Jairo Costa | Exibição seguida de bate-papo com diretor

15h – Curta Trilhos do Tempo - Um filme de Diomédio Piskator | Exibição seguida de bate-papo com equipe

17h – Documentário ‘De Paranapiacaba ao Peabiru’, de Ale Oshiro | Exibição seguida de bate-papo com diretor

11h às 18h –'O Olhar Além do Mar: Arte em Paranapiacaba' | Exposição de obras do Acervo de Arte Contemporânea de Santo André

11h às 18h – Lounge Literário | Espaço voltado aos escritores da região com intervenções e venda de livros