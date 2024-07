IZA agradece o apoio que está recebendo após descobrir traição de Yuri Lima: Não sabia que tante gente me amava

Abriu o coração! IZA agradeceu todo o apoio que vem recebendo após ter descoberto que foi traída pelo seu ex-namorado, Yuri Lima. A cantora, que está grávida, usou os Stories do Instagram para dizer que ama todos aqueles que mandaram mensagens de carinho para ela.

Para começar, IZA parafraseou um trecho de uma das suas músicas mais famosas, Talismã:

Meus talismãs.

No resto do texto, ela diz que é grata por todas as palavras de carinho e até mesmo presentes que recebeu:

Eu não sabia que tanta gente me amava. E que tanta gente ia viver isso comigo. Ainda não consigo responder a todos, mas vou. Porque esse carinho e amor todo merecem meu amor também. Vocês me fazem forte mesmo quando eu não preciso ser. Obrigada por tantas mensagens, flores, textos, diálogos, vídeos e desabafos. Podem ter certeza que realmente estou me sentindo abraçada. Amo vocês.

Grávida da primeira filha, IZA descobriu recentemente que foi traída pelo namorado, que é jogador do Mirassol. A suposta pivô do fim do relacionamento seria a influenciadora de site com conteúdo adulta Kevelin Gomes.