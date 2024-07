Mansão de Gisele Bündchen avaliada em mais de 60 milhões de reais termina reforma (e modelo vai morar perto do ex-marido!)

Gisele Bündchen passará a morar na ilha artificial de Indian Creek, conhecida como bunker dos bilionários, em Miami, nos Estados Unidos! E sabe quem já reside no local? Tom Brady, ex-marido e pai dos filhos da modelo!

Inclusive, segundo o site Page Six, a mansão é avaliada em cerca de 62,5 milhões de reais, foi comprada em 2022 e passou por um ano de reformas.

Localizada na região metropolitana de Miami, chamada de Baía de Biscayne, a modelo terá vizinhos famosos, como seu próprio ex-marido, Tom Brady, Ivanka Trump, filha de Donald Trump, Jeff Bezos, fundador da Amazon, o DJ David Guetta, o cantor Julio Iglesias e mais!

Ainda segundo o site norte-americano, o lote de Brady fica no número 26 da ilha, enquanto o de Gisele se situa do outro lado do riacho. Além disso, a mansão da super modelo fica em Surfside, quase diretamente do outro lado do canal estreito, também conhecido como Indian Creek; já a de Tom tem uma vista de frente para o mar da Baía de Biscayne.

- Você poderia, literalmente, nadar da casa de Gisele para a casa de Tom. Não que eles o fariam, mas as duas casas incluirão uma doca, então seria muito fácil para eles essa questão de compartilhar a guarda dos filhos, morando tão perto um do outro, disse uma fonte ao portal.