Princesa Anne participa de primeiro evento oficial após internação por queda de cavalo

Ela voltou! A Princesa Anne participou de um evento da Riding for the Disabled Association, uma organização britânica que dá aulas de equitação a pessoas com deficiência, nesta sexta-feira, dia 12. A membro da realeza britânica marcou presença no primeiro compromisso real desde que sofreu uma concussão no último mês.

De acordo com a imprensa internacional, a irmã do Rei Charles III continua se recuperando, mas não quis ficar muito tempo afastada de seus deveres reais. Vale ressaltar que a princesa era a terceira membro da família real que estava afastada dos compromissos oficiais, junto com Kate Middleton, que foi diagnosticada com câncer em dezembro de 2023, e o seu irmão, o rei, que foi diagnosticado com câncer de próstata em fevereiro.

Anne caiu de um cavalo em sua propriedade em Gatcombe Park, em Gloucestershire. A princesa sofreu uma concussão e lesões na cabeça e precisou ser levada ao hospital no dia 23 de junho.