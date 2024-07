MC Mirella rebate críticas após comentar que Yuri Lima a procurou

Hablou! MC Mirella revelou que Yuri Lima a procurou quando IZA anunciou a gravidez. A funkeira foi alvo de críticas na internet por conta disso, mas não deixou baixo e foi se explicar nos Stories do Instagram:

- Eu super entendo a problemática do meu comentário, mas não foi a minha intenção. Se pareceu um deboche, eu peço mil perdões pra vocês e para ela também. Eu jamais faria isso nessa intenção, começou ela.

Ela também disse que não acredita que o comentário dela tenha causado tão mal quanto a traição:

- Entendo que isso pode ter causado mais dor nela, mas mais do que toda a exposição da própria traição, eu acho que não. Não chega nem perto.

Mirella também fala que comentou no calor do momento, pois estava com raiva:

- No calor do momento eu comentei aquilo, porque eu fiquei com raiva do que ele fez com ela grávida. Vocês também devem ter ficado com raiva.

A cantora ainda culpou a falta de interpretação dos internautas e disse que escrever as coisas pode ser ruim:

- Às vezes, escrever é ruim, porque cada um entende de um jeito. Me coloquei no lugar dela, estando grávida, e acontecer isso comigo. Poderia prejudicar o bebê.

A MC também justificou o motivo de não ter contado antes e revelou que temia acontecer algo com a bebê:

- Na época, não mandei porque ela não iria ver, com 20 milhões de seguidores, e não ia fazer isso com ela estando grávida. Se acontecesse alguma coisa, como eu ia me perdoar depois? Vocês não pensam nisso?

Ela finalizou pedindo desculpas e reafirmando que foi no calor do momento:

- Foi na euforia, eu poderia ter guardado pra mim, mas estava todo mundo comentando aqui em casa e entrei na pilha. Entrei no Instagram, vi todo mundo comentando, e acabei falando.