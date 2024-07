Wanessa Camargo fala sobre gravidez de Graciele Lacerda, esposa de Zezé Di Camargo

Zezé Di Camargo e a Graciele Lacerda estão muito felizes com a gravidez do primeiro filho juntos. Os dois contaram através de um vídeo que, depois de muitas tentativas, finalmente conseguiram engravidar!

Mas você sabe quem também ficou feliz com a notícia? Isso mesmo! Wanessa Camargo, filha do cantor com a Zilú Godoy, que deixou um comentário amoroso na publicação do pai:

Que benção! Que Deus ilumine esse novo ciclo em suas vidas! Viva!

Vale lembrar que Zezé e Graciele estão juntos desde 2014 e, agora, dez anos depois, anunciaram a gravidez!