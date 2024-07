Obituário - 14 de julho de 2024

SANTO ANDRÉ

Hermenegilda Chaves Gomes, 102. Natural de Monteiro (PE). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 9. Memorial Phoenix.

Domingos Branco Ribeiro, 87. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Mela Ravecini, 81. Natural de Tietê (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 9. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Zulmira Umbelina da Silva, 79. Natural de Águas Belas (Pernambuco). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 9, em Santo André. Cemitério Municipal de Águas Belas.

Edvaldo de Jesus Santos, 78. Natural de Rui Barbosa (Bahia). Residia na Vila Suíça, em santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gino Brait Filho, 77. Natural de Santo André. Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Caro, Curuçá.

Juraci de Oliveira Jardim, 77. Natural de Maracaí (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 9, em Santo André. Cemitério Municipal de Cândido Mota (SP).

Regina Cesário Firmino, 77. Natural de Murici (Alagoas). Residia no Parque Capuava, em santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ariovaldo Gomes, 72. Natural de Santo André. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Reginaldo Corrêa, 71. Natural de Jacarezinho (Paraná). Residia no bairro São Rafael, em São Paulo, Capital. Pintor. Dia 9, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Celina Nalini, 70. Natural de Santo André. Residia no Centreville, em Santo André. Dia 9. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Waldir Hortencio Lima, 70. Natural de Campos Novos Paulista (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Fátima Fernando, 66. Natural de Pombos (Pernambuco). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edna Aparecida de Almeida Castro, 61. Natural de Terra Roxa (SP). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 9. Memorial Planalto.

Mário Malaquias da Silva, 59. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Mecânico. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Jean Willy Jules, 53. Natural do Haiti. Residia em Utinga, Santo André. Pedreiro. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gabriela Pereira da Silva, 19. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Maria Izabel dos Santos, 90. Natural de Gameleira (PE). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 9, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Erna Orsi, 86. Natural de São João Batista (Santa Catarina). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 9, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Carlos Massayoshi Tamura, 72. Natural de Martinópolis (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 9, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Maria Deuselita de Carvalho, 54. Natural de Picos (Piauí). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 9, em Santo André. Cemitério Municipal de Santana do Piauí (PI).

SÃO CAETANO

Rui Donald Galvão, 71. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Francisco Miguel Filho, 77. Natural de Pedra Branca (Ceará). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Lindaura Ruas Chaves, 74. Natural de Felisburgo (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 9. Vale da Paz.

Fukuko Nakachima, 72. Natural de Atibaia (SP). Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Ananias Freitas Escolástico, 62. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Edson Fernandes de Souza, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 9, em Diadema. Cemitério Municipal de Diadema.

Celso Dias de Melo, 51. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

RIO GRANDE DA SERRA

Deuzelina Padilha, 75. Natural de Bequimão (Maranhão). Residia no bairro Santa Tereza, em Rio Grande da Serra. Dia 9, em Diadema. Cemitério São Sebastião.