Menos médicos

São Caetano, historicamente conhecida, regional e nacionalmente, por seu sistema de saúde robusto e eficiente, se vê agora diante de realidade alarmante. A recente adesão ao programa federal Mais Médicos, algo até então inédito para o município, expõe a grave precarização do setor. O cenário é particularmente preocupante, pois revela que a administração municipal, sob o comando do prefeito José Auricchio Júnior (PSD), que é médico de formação, falhou em manter o padrão de excelência no atendimento à saúde de seus cidadãos apenas com políticas locais. Sinal de que a inversão de prioridades do chefe do Executivo começou a cobrar seu preço – para o infortúnio daqueles que mais precisam.

Durante anos, São Caetano se destacou por não depender de programas federais para garantir assistência de qualidade a seus moradores. No entanto, a gestão de José Auricchio Júnior parece ter desviado desse caminho. A ironia é gritante: um prefeito que é médico não conseguiu evitar que a saúde pública local se deteriorasse a ponto de necessitar de auxílio externo para cuidar de sua população. Isso levanta questões sobre o compromisso do prefeito com setor fundamental em qualquer administração – o pessedista, nunca é demais lembrar, indicou a então responsável pela Pasta, Regina Maura Zetone, como pré-candidata a vice na chapa governista, encabeçada por Tite Campanella (PL).

A situação exige reflexão profunda e resposta eficaz por parte das autoridades municipais – e/ou, na omissão dessas, dos próprios eleitores, que em outubro irão às urnas para referendar ou rejeitar o modelo José Auricchio Júnior de administrar. É imperativo que sejam adotadas medidas urgentes para reverter esse quadro e devolver à população de São Caetano o atendimento de qualidade que sempre foi seu direito. A adesão ao programa Mais Médicos deve ser vista como alerta e ponto de partida para reformulação completa das políticas de saúde na cidade, garantindo que erros do passado não se repitam e que o serviço público volte a ser motivo de orgulho para todos os moradores.