Bazílio mantém otimismo e vê evolução na Copa Paulista

O começo da campanha do EC São Bernardo na Copa Paulista é ruim. O Cachorrão ainda não venceu na competição, são dois empates e duas derrotas em quatro rodadas disputas, e neste momento ocupa a quarta posição do Grupo 5, com apenas dois pontos.

Na última rodada, a equipe empatou por 1 a 1 contra o Juventus-SP. O gol do Cachorrão saiu dos pés de Rayan, aos 44 minutos da segunda etapa.

Apesar do desempenho abaixo das expectativas, o clube ainda sonha com a classificação para a segunda fase do torneio estadual. “Estamos evoluindo, a gente vem jogando bem, mas o resultado infelizmente não acontece. Fizemos um bom jogo contra o Juventus, conseguimos um importante empate no final. Estamos trabalhando muito para fazer bons jogos e buscar os resultados”, diz o técnico Marcos Bazílio, que já foca no próximo compromisso.

O Cachorrão finaliza o primeiro turno da fase de grupos contra um adversário que também passa por um momento instável, e ainda não venceu na Copa Paulista, o Oeste. O jogo acontece neste sábado, às 10h, no Estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos.