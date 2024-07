Policlínica Centro faz ação para difundir inserção de DIU

Após a realização de um curso no Coren-SP (Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo), enfermeiros iniciaram uma ação na Policlínica Centro, em Santo André, para difundir conhecimento entre a categoria para a inserção de DIU (dispositivo contraceptivo intrauterino) de cobre por estes profissionais no SUS (Sistema Único de Saúde).

A ação, que continua até hoje em Santo André e depois será levada a Lins, no Interior de São Paulo, é promovida em parceira com a Secretaria Municipal de Saúde de Santo André e o Cofen (Conselho Federal de Enfermagem).

O objetivo é que os próprios enfermeiros possam disseminar conhecimento sobre a inserção de DIU a outros colegas. Desde o começo deste mês, as instituições promoveram capacitações teóricas e práticas com enfermeiros de diversas partes do Brasil, incluindo um curso teórico-prático de imersão sobre consulta de enfermagem ginecológica, com ênfase na saúde sexual e reprodutiva.

Inicialmente, na sede do Coren-SP, os profissionais fizeram a prática da inserção de DIU em simuladores, para depois iniciar a ação realizada em Santo André – cerca de 20 enfermeiros estão atendendo na Policlínica Centro, que fica na Rua Xavier de Toledo, 517, Centro.