Zilu Camargo diz que, durante casamento, ouviu que Zezé Di Camargo deveria ter uma mulher jovem ao lado dele

Nesta quinta-feira, dia 11, Zilu Camargo usou as redes sociais para compartilhar um trecho do novo episódio do podcast Café com Respostas, uma conversa com a influenciadora Camila Moura, ex de Lucas Buda.

No trecho escolhido por Zilu, ela fala sobre como chegou a ouvir, durante o casamento com Zezé Di Camargo, que ele deveria estar com uma mulher para jovem.

- As mulheres precisam se unir mais. E a gente é atacada por mulheres. Já ouvi uma frase assim: Teu marido é um artista, ele é bonito, ele é famoso e ele tem que ter uma mulher jovem do lado dele. Isso me machucou muito, porque eu acabei acreditando que ele precisava. Hoje não.

Vale lembrar que, também nesta quinta-feira, dia 11, Graciele Lacerda e Zezé anunciaram a gestação do primeiro filho juntos, quarto do cantor, que já tem Wanessa, Camilla e Igor, do antigo casamento com Zilu.