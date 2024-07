Polícia investiga morte de menino em escolinha de futebol no RJ

A Polícia Civil investiga a morte de um menino de 11 anos, que teria morrido após tocar em uma cerca energizada enquanto jogava bola. O caso aconteceu em uma escolinha de futebol no município de São Fidélis, no norte fluminense, no início da noite de terça-feira, 9.

O garoto chegou a ser levado a um hospital da cidade, mas não resistiu. Na manhã de quarta-feira, 10, o corpo do menino passou por necropsia no Instituto Médico Legal (IML) de Campos dos Goytacazes, cidade próxima a São Fidélis.

O caso foi registrado na 141.ª DP, em São Fidélis. A Polícia Civil realizou perícia no local e ouviu testemunhas. Nesta quinta-feira, 11, a corporação informou que a investigação ainda está em andamento.

O campo de futebol onde aconteceu o caso fica atrás de um salão de festas que era alugado para aulas de futebol. O Estadão tenta localizar os responsáveis pelo espaço.