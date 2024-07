Kevelin Gomes, apontada como affair de Yuri Lima, se pronuncia e nega que tenha recebido dinheiro: Não houve nenhuma negociação

Depois de um silêncio, não tão curto assim, Kevelin Gomes, apontada como affair de Yuri Lima, soltou um pronunciamento nas redes sociais. Em resposta às críticas que vem recebendo, a jovem reforçou que não tentou expor a situação em troca de remuneração, como IZA falou em seu vídeo, que soltou na última quarta-feira, dia 10.

- Eu não recebi nada, não tive nenhum contato com imprensa, com nenhuma página de fofoca. Eu compartilhei, sim, com pessoas do meu convívio, mas eu jamais esperaria que essa pessoa pudesse agir de má-fé comigo. Eu não recebi nada, não recebi nenhuma transação bancária. Não houve qualquer negociação da minha parte.

Logo depois, ela falou sobre a natureza de seu envolvimento com Yuri:

- As fotos que estão rolando [de Yuri e ela juntos] são antigas. Não teve encontro algum, após o relacionamento, mas a gente manteve sim o nosso contato, as nossas conversas, a nossa intimidade. Até porque eu trabalho com isso, eu só estava sendo recíproca a ele. Não houve nenhum tipo de remuneração da nossa parte.

Segundo Gomes, ela nunca procurou por Lima:

- Eu estou muito chateada com tudo isso, eu nunca o procurei, eu nunca mandei mensagem. Eu sou uma pessoa livre, sou uma pessoa solteira, sou uma pessoa independente.

Ela ainda completou dizendo que não teve a intenção de ferir um casamento ou uma pessoa grávida:

- Isso jamais seria da minha índole.

Ao finalizar, ela disse:

- Eu sinto muito por isso ter chegado a esse nível. Não houve encontros, não sou amante de ninguém. E eu peço desculpas a todos. Me sinto um pouco envergonha por conta das circunstâncias.