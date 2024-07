Com Song Pro, BYD aposta em autonomia e preço

Autonomia de 1.100 km e preço competitivo. Essas são as duas apostas da BYD para emplacar o Song Pro DM-i no mercado brasileiro. O SUV híbrido plug-in foi apresentado pela montadora chinesa com duas versões e custando R$ 189.900 na versão GL e de R$ 199.800 na versão GS. Os valores são promocionais e valem para as 3.000 primeiras unidades comercializadas. Além disso, a marca oferece garantia do veículo de seis anos, sem limite de quilometragem. E oito anos de garantia para a bateria.

O principal diferencial entre as versões GL e GS é o tamanho da bateria. O modelo é impulsionado pela tecnologia DM-i Super Híbrida, equipado com um motor híbrido plug-in de 1.5L altamente eficiente, sistema híbrido EHS e Bateria Blade. O carro acelera de 0 a 100 km/h em apenas 7,9 segundos na versão GS.



O carro conta com um motor de 1.5L a gasolina e outro elétrico que, quando combinados, entregam (na versão GS), 235 cv e 43 kgfm de toque máximo. O modelo conta com um tanque de combustível com capacidade para até 52 litros.

O consumo de combustível, pela metodologia NEDC, é de 22,7km/L e a bateria Blade de 18,3 kwh tem autonomia no modo 100% elétrico de até 110km. Com isso, o BYD Song Pro atinge uma impressionante autonomia combinada de até 1.100km com um tanque cheio de gasolina e a bateria carregada. Já pelo padrão PBEV do Inmetro, o BYD Song Pro tem uma autonomia elétrica declarada de 68km e autonomia total de 780km.

“Queremos revolucionar o mercado nacional com a tecnologia híbrida plug-in e oferecer para os brasileiros cada vez mais opções para quem busca um carro urbano com soluções inovadoras, alta tecnologia, excelente custo-benefício e, ainda, sustentável. O que antes parecia inatingível agora está ao alcance de muitos, graças à crescente presença e a estratégia sólida e assertiva da BYD”, destaca Tyler Li, presidente da BYD Brasil.

O SUV possui uma aparência mais larga, com 1.710 mm de altura, 4.738 mm de comprimento e 1.860 mm de largura, conferindo uma presença visual imponente. Conta ainda com banco traseiro bipartido que pode ser totalmente rebatido, ficando nivelado com seu porta-malas de 520 litros, atendendo a diversas necessidades e cenários.

Seu interior conta com acabamento premium e apresenta uma nova paleta de cores e um design bicolor de baixo contraste, aumentando a sensação de profundidade e, ao mesmo tempo, unificando todo o interior. Destaque também para a tela giratória de 12,8” com borda estreita que exibe avisos de navegação em um formato limpo e de fácil leitura.

No quesito segurança, o carro traz o Adas (Sistema Avançado de Assistência ao Motorista), que é dividido em dois pavotes. O Song Pro conta com o pacote 1, que engloba funções que atuam para melhorar a segurança dos ocupantes em caso de emergência, como C-EPS (Sistema de Direção Assistida Elétrica), freios ABS, controle de tração, sistema de distribuição da força de frenagem, HHC (Assistência de Partida em Rampas), função de frenagem confortável, controle de cruzeiro, EPB (Freio de Estacionamento Eletrônico), função Autohold, TPMS (Sistema Direto de Monitoramento de Pressão dos Pneus) e VDC (Controle Eletrônico de Estabilidade).



O BYD Song Pro ainda conta com carregador portátil, como item de série, além do sistema e adaptador VtoL (Vehicle to Load) que transforma a bateria em uma fonte de energia. Com o uso do adaptador, você tem a disposição uma tomada que pode ser usada como fonte de energia que pode ser utilizada para ligar equipamentos externos como cafeteiras, notebooks e diversos outros produtos. Para o mercado brasileiro, o Song Pro está disponível disponível nas cores branco, cinza e Azul.