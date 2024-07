MC Mirella revela que Yuri Lima a procurou na época em que IZA anunciou gravidez

Eita! As polêmicas em torno do término de Yuri Lima e IZA não param de surgir. Após a cantora anunciar que decidiu colocar um fim no namoro com o jogador de futebol por ter sido traída por ele, MC Mirella fez uma revelação chocante.

Nos comentários de uma publicação que falava sobre a separação do casal, a funkeira contou que foi procurada pelo atleta na época em que IZA havia anunciado que estava grávida de seu primeiro filho com Yuri. A famosa disse que estranhou a mensagem e preferiu nem respondeu, mas foi olhar novamente e parece que o jogador do Mirassol a apagou.

Ele tinha me mandado mensagem logo quando saiu que ela tava grávida. Achei estranho, nem respondi! Fui ver agora e ele apagou. Passada.

Mirella ainda declarou:

Se fosse comigo, nem sei o que eu seria capaz de fazer. GRÁVIDA MANO.