Rafa Kalimann se emociona ao falar dos boatos de que teria intrigas com elenco de Família é Tudo: Ninguém tem problema com ninguém

Rafa Kalimann participou do Encontro desta quinta-feira, dia 11, para falar sobre seu papel na novela Família é Tudo, trama das 19h na TV Globo. Após falar sobre a personagem, ela acabou recebendo um recadinho especial das colegas de elenco Daphne Bozaski e Juliana Paiva.

Ao final do recadinho das duas, Rafa se emocionou e relembrou os boatos que rondaram a web de que não teria sido bem recebida pelos outros atores da novela.

- Fui tão recebida por essa galera, sofri com tantas mentiras quando essa novela começou. Ninguém tem problema com ninguém. Na internet as pessoas tentam criar isso, a imprensa tentando criar isso... As pessoas são tão legais e ficam tentando colocar uns outros os outros.