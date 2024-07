Teatro Clara Nunes recebe a peça “O Alienista” na próxima semana

"O Alienista" foi um dos grandes sucessos de público e crítica de 2022, com 17 indicações ao Prêmio Nacional CENYM, onde foi VENCEDOR nas categorias: Melhor Espetáculo, Melhor Diretor, Melhor Adaptação Teatral, Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte e Melhor Cia de Teatro de 2022.

O espetáculo circulará pela Grande São Paulo e chega ao Teatro Clara Nunes (R. Graciosa, 300 - Centro, Diadema - SP) na próxima quarta-feira (17) com novas cenas, músicas e elenco que fazem parte da atualização realizada pelo diretor do espetáculo, Gustavo Paso. Os ingressos são vendidos pela plataforma Sympla. A peça tem duração de 100 minutos e é classificada para maiores de 14 anos.

Na quinta-feira, o espetáculo se repete no mesmo local às 14h, com entrada gratuita. O Teatro Clara Nunes possui 377 lugares. A peça é livremente inspirada na obra de Machado de Assis, “O Alienista”, realizada pela CiaTeatro Epigenia com um elenco de 14 atores/cantores. O projeto foi contemplado no Edital de Difusão Cultural da Lei Paulo Gustavo, da Secretaria do Estado da Cultura de São Paulo.

Sinopse A peça se aprofunda na pesquisa do Dr. Simão Bacamarte, médico renomado e de currículo invejável (mesmo que ninguém entenda as especialidades do doutor na então metrópole imaginária), acerca da loucura. Ele cria um lugar para internar os loucos da cidade sob seus próprios critérios do que é ser louco ou não. Esses critérios mudam conforme o tempo e os interesses – sejam por poder, por dinheiro, por reconhecimento – e geram revolta, golpes, até a falência social e financeira da então Metrópole, que se transforma em Distrito e, em seguida, em um simples Vilarejo decadente e subserviente ao Império, nos idos anos do século XIX.

Assim, presenciamos a ascensão e queda de um louco que chega ao poder e passa a tomar decisões sem consultar previamente os representantes da sociedade, pois estão todos enjaulados no hospício fundado por ele mesmo! Mas isso é apenas uma fábula, e sabemos que fábulas não existem!