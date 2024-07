Zé Lourencini nega possibilidade de desistir da corrida eleitoral em Mauá

Pré-candidato a prefeito de Mauá e presidente local do PSDB, o empresário Zé Lourencini disse que o compromisso eleitoral assumido é “inegociável”, ao rechaçar a possibilidade de abandonar o projeto próprio na corrida pelo Paço. “Estou determinado a seguir firme até o fim, pois acredito que sou a alternativa mais viável para liderar a cidade”, declarou.

A tese de que o tucano abortaria o projeto de concorrer na eleição de outubro – o primeiro turno ocorre em 6 de outubro e, se necessária, uma segunda rodada está prevista para o dia 27 do mesmo mês – começou a ganhar forma na última sexta-feira, após o deputado Atila Jacomussi (União Brasil), pré-candidato a prefeito, articular para ter o vereador Sargento Simões, também pré-candidato ao Paço, ou a esposa dele, Josi Simões, ambos do PL, na chapa como vice.

Ao Diário, o ex-prefeito declarou que tem conversado com Lourencini para formar uma “frente ampla contra o PT”, que tenta emplacar o projeto de reeleição do chefe do Executivo, Marcelo Oliveira.

Simões confirma a possibilidade de compor com Atila. Para o vereador, a única aliança impossível de ocorrer é ele estar com PT ou Psol.

Lourencini não confirma a conversa com o adversário político, mas garante manter um projeto independente. “O PSDB está buscando formar um arco de alianças com mais dois partidos. Minha candidatura se mantém sólida. Não vejo a eleição polarizada (entre Marcelo e Atila), pois acredito que tenho o mesmo potencial que os demais candidatos”, disse.

O vice-presidente do PSDB, vereador Leonardo Alves, cotado para vice, defende a tese do correligionário e afirma que o projeto está mantido. “Lourencini não é a terceira via, é a melhor via”, discorreu.