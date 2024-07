Guto Volpi descarta ampliar tarifa zero em Ribeirão: ‘Esse é o limite’

O prefeito de Ribeirão Pires e pré-candidato à reeleição, Guto Volpi (PL), descartou a possibilidade de estender a tarifa zero no transporte coletivo da cidade, que é válida aos domingos e feriados, para os demais dias da semana. O benefício é oferecido desde outubro de 2021, quando a Prefeitura estimou em R$ 120 mil mensais o custo da medida para os cofres municipais.

“Ribeirão Pires não consegue expandir o benefício, mas consegue sustentá-lo. Esse é o limite. Sou bem pés no chão com esses cálculos. Hoje é impossível implementar a tarifa zero de segunda a segunda em uma cidade do porte de Ribeirão, com orçamento na casa de R$ 500 milhões”, afirmou Guto, durante o podcast Política em Cena, do Diário. “É preciso olhar com muito cuidado (os cálculos) e não sair por aí fazendo promessas em ano eleitoral, porque pode colocar em risco uma cidade.”

O tema ganhou relevância depois que São Caetano passou a oferecer a gratuidade no transporte público municipal diariamente, em novembro do ano passado, o que fez crescer o debate sobre a adoção do benefício nas demais cidades da região. Guto, porém, recomendou cautela na abordagem do assunto. “É um tema complexo. Se não souber fazer põe em risco as finanças da cidade, porque é preciso despender muito dinheiro para cumprir com a tarifa. Não é gratuito.”

Durante a entrevista concedida à jornalista Mariana Gutierrez, Guto previu para setembro a entrega da parte clínica do Hospital Santa Luzia. Iniciadas em 2008, durante a primeira passagem de Clóvis Volpi (PL) – pai de Guto – pelo Executivo ribeirão-pirense, a obra foi paralisada em 2013 por falta de recursos, mas retomada no fim de 2021.

“Estamos agora na fase (de aquisição) dos equipamentos. É um marco para a cidade e para o Clóvis, que enxergou lá atrás essa necessidade. Se tivéssemos um hospital durante a pandemia certamente teríamos salvado mais vidas. Vai desafogar (os hospitais) Nardini (em Mauá) e (estadual) Serraria (em Diadema), o que também vai favorecer o sistema de Saúde do Grande ABC como um todo”, disse.

Na área da mobilidade, Guto disse ter levado ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) pedido para a construção de acesso ao trecho Leste do Rodoanel Mário Covas. “Mostrei ao Tarcísio oito pontos de contato de Ribeirão Pires com o anel viário, o que facilita muito a escolha. Antes, o governador era muito claro: enquanto não resolvesse o trecho Norte não discutiria esses assuntos. Agora (com a retomada das obras do ramo), o projeto já está na área de estudos do governo do Estado.”

ATAQUES

Guto lamentou que a pré-campanha eleitoral tenha sido pautada até agora, segundo o prefeito, por “ataques pessoais” e agressividade. “Para cada ataque que recebo desde a eleição suplementar respondo com uma obra. Cada um oferece aquilo que pode dar.”

A entrevista completa pode ser conferida nos canais de transmissão do Diário.