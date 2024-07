Inspirado por modalidades olímpicas, Sesc andreense faz 'Se Joga nos Jogos'

O público que deseja aproveitar o clima dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Paris 2024 para conhecer diversas modalidades esportivas e, ao mesmo tempo, ter uma opção de lazer para as férias, terá oportunidade por meio do projeto “Se joga nos jogos!”, realizado pelo Sesc São Paulo em 22 unidades do estado (o que inclui Santo André), nos meses de julho e agosto.

No ponto andreense, a programação oferecerá diversas atividades gratuitas das modalidades Atletismo, Rúgbi em Cadeira de Rodas e Parkour, com o objetivo de propiciar o acesso à prática de esportes e atividades físicas para todas as pessoas e a sua continuidade ao longo da vida. Desta maneira, as unidades apresentam modalidades olímpicas e paralímpicas, a partir do diálogo já estabelecido com o programa Sesc de Esportes — pedagogia do esporte — alinhado às premissas desta edição dos Jogos Olímpicos: equidade de gênero, juventude, inclusão e sustentabilidade.

INCLUSÃO

Para a edição de Paris 2024 o Comitê Olímpico Internacional (COI) estabeleceu novos padrões que propiciam jogos mais inclusivos, com destaque para a equidade de gênero, que nesta edição tem a participação de 10.500 atletas (5.250 homens e 5.250 mulheres), um marco histórico ao alcançar a paridade de gênero. Outro destaque é a aproximação do público jovem a partir da inclusão de novas modalidades (breaking, escalada, skate e surfe) e, por fim, a construção de legados que evidenciem os valores do esporte na vida das pessoas e promovam ações voltadas à sustentabilidade.

PROGRAMAÇÃO

Atletismo, Vivência em Atletismo

O atletismo surgiu na Grécia Antiga em 776 a.C., durante a primeira Olimpíada na cidade de Olímpia, com uma corrida de aproximadamente 200 metros vencida por Coroebus. O formato moderno do atletismo foi estabelecido no século XIX na Inglaterra. Atualmente, o atletismo inclui provas oficiais como corridas rasas, com barreiras, com obstáculos, marcha atlética, revezamentos, saltos, arremessos e lançamentos, além de provas combinadas. No total, são mais de 40 modalidades, sendo 28 olímpicas, diferenciadas pelo tamanho dos percursos e equipamentos utilizados. Nesta vivência, o público poderá experimentar a modalidade de forma adaptada.

De 9 a 14/7, terça a domingo, das 14h às 18h;

Quadra Vermelha;

Grátis.

Rúgbi em Cadeira de Rodas, Vivência em Rúgbi em Cadeira de Rodas

O rúgbi em cadeira de rodas nasceu na década de 1970, em Winnipeg, no Canadá, e foi desenvolvido por atletas tetraplégicos. No entanto, a modalidade só foi aparecer nos Jogos Paralímpicos em Atlanta 1996, como esporte de demonstração. A estreia oficial ocorreu quatro anos depois, em Sydney 2000. No rúgbi em cadeira de rodas, competem juntos tanto homens quanto mulheres (não há divisão de gênero) com tetraplegia ou deficiências nas quais as sequelas sejam parecidas com a de um tetra e que são divididos em classes de acordo com a habilidade funcional.

De 16 a 19/7, terça a sexta, das 14h30 às 19h;

Dias 20 e 21/7, sábado e domingo, das 14h às 18h;

Quadra Laranja;

Grátis.

Parkour, Vivência em Parkour

Criado na França, o Parkour permite que as pessoas possam ultrapassar de forma rápida, eficiente e segura qualquer obstáculo, usando somente capacidades e habilidades do corpo humano. Nesta recreação os participantes contarão com orientações e poderão se desafiar e experimentar diferentes formas de se deslocar e movimentar. O Parkour consiste em usar o próprio corpo como equipamento e tem como objetivo transpor obstáculos urbanos ou naturais das cidades fazendo movimentos diversos que unem força e velocidade. Com obstáculos e orientações os participantes poderão nessa recreação, se desafiar e experimentar diferentes formas de se deslocar e movimentar.

De 23 a 26/7, terça a sexta, das 14h às 19h;

Dias 27 e 28/7, sábado e domingo, das 14h às 18h;

Quadra Azul;

Grátis.