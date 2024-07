Fim do mistério sobre o vice de Bete

Bete Siraque, pré-candidata do PT à Prefeitura de Santo André, desfaz nesta quinta-feira (11) o mistério e anuncia, em evento marcado para as 19h, seu companheiro de chapa nas eleições majoritárias de outubro. O evento ocorre na sede andreense do partido, situada no Centro da cidade. Tudo caminha para que o postulante a vice-prefeito seja mesmo o professor universitário Bruno Daniel (Psol), irmão de Celso Daniel, morto em 2002. Ao menos é o que sugerem movimentações recentes no grupo liderado pela ex-vereadora petista, composto atualmente pelas federações PT-PCdoB-PV e Psol-Rede. Na semana passada, os comunistas anunciaram ter desistido de indicar o companheiro de Bete – o nome sugerido pelo partido para o posto era o do médico José Murisset. Também na semana passada, o PDT sinalizou a saída do grupo, justamente por conta do avanço na indicação de Bruno Daniel. O partido tinha cotado para compor a chapa o empresário Nilson Bonome, ex-secretário municipal nas gestões dos prefeitos andreense Aidan Ravin (2009-2012) e são-caetanense Paulo Pinheiro (2013-2016).

BASTIDORES

Crueldade

Os reajustes de 7,1% no preço da gasolina e de 9,6% no do gás de cozinha para as distribuidoras, anunciados pela Petrobras na segunda-feira, deixaram indignado o deputado estadual Alex Manente, pré-candidato do Cidadania à Prefeitura de São Bernardo. Nem o fato de os aumentos terem sido os primeiros para os dois produtos neste ano foi suficiente para amenizar as críticas do parlamentar. “No momento em que as famílias têm seus orçamentos apertados, isso (o reajuste) beira a crueldade e vai na contramão do que é necessário para estimular a economia”, avaliou Alex.

Última sessão

A Câmara de Diadema realiza nesta quinta-feira (110 a última sessão antes do recesso de julho com a votação, em segunda discussão, do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) relativa a 2025. A proposta prevê receitas de R$ 2,33 bilhões para a Prefeitura no próximo ano. O Legislativo diademense é o último a entrar em pausa no Grande ABC tanto no meio do ano, já que o Regimento Interno prevê atividades legislativas até 17 de julho, como no fim do ano, já que os trabalhos vão até 22 de dezembro.

Desafio

Vereador mais votado do Grande ABC em 2008, Admir Ferro (União Brasil) tentará voltar este ano à Câmara de São Bernardo após 12 anos de afastamento da Casa. O unionista aceitou o convite do prefeito Orlando Morando (PSDB) para colocar seu nome nas urnas e, apesar de classificar o projeto como ‘desafio’, aposta na experiência adquirida durante seis mandatos seguidos no Legislativo e durante 12 anos como secretário de Educação em São Bernardo para atrair o eleitorado.

Possibilidade

Vereador e pré-candidato a prefeito em Mauá, Sargento Simões (PL) voltou a sinalizar que poderá seguir outro caminho eleitoral em outubro. Ao ser indagado na terça-feira por seguidores sobre se ele ou a esposa, Josi Simões (PL), poderiam estar ao lado do deputado Atila Jacumussi (União Brasil) na corrida majoritária, deu novo sinal de desistência. “Existe essa possibilidade. Pode ser que aconteça. O que é impossível é ver o Sargento Simões caminhando com PT e Psol.”

Surpresa

O prefeito de Ribeirão Pires e pré-candidato à reeleição, Guto Volpi (PL), ficou surpreso com o fraco desempenho do ex-vereador Renato Foresto (PT) no último levantamento Diário/Paraná Pesquisas para o Executivo ribeirão-pirense, registrada no TSE sob código SP-02937/2024. O petista somou apenas 5,0% das intenções de voto. “Tenho andado bastante nas ruas e visto muito os pré-candidatos, menos o Foresto”, revelou.