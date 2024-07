Das mais covardes, a campanha contra as mulheres no jornalismo esportivo

É de um machismo barato, da pior espécie e que beira a vilania, a campanha instalada contra as narradoras esportivas da televisão, de modo especial as da Globo, que por força de um maior número de direitos são as mais acionadas.





Você não ter simpatia por alguém é um direito seu, mas generalizar e instalar verdadeiras cruzadas contra quem quer que seja nas redes sociais, inclusive incitando os outros a fazerem o mesmo, beira a insanidade.





Em se tratando da televisão, desde que elas passaram a existir ou das antigas às mais modernas, os botões do ligar e desligar ou subir e abaixar o volume existem em todas.





O que está acontecendo, principalmente nesse mundo do futebol, é coisa de um pessoal atrasado, que não percebeu que o mundo andou e que elas, as mulheres, souberam conquistar posições, inclusive no jornalismo esportivo. Além de narradoras, temos comentaristas e repórteres das mais competentes, desempenhando plenamente essas funções.





É um negócio tão doido e doentio, que a Renata Silveira, narradora, já foi criticada até por jogo que ela não fez. Por aí, covardia à parte, se tem uma ideia da mesquinhez, doidera e do perfil de quem parte isso.

TV Tudo





A propósito







Quando se fala em rede social, de qualquer uma delas, sabemos que todas vieram para ficar, mas que sejam melhor utilizadas e cada vez menos para querer ou atingir quem quer que seja.





Utilizar para extravasar raivas, frustrações, ciúmes e outros do gênero é um caminho que não faz bem.







Próxima série





A parceria Record-Seriella se prepara para disparar os trabalhos da série “Paulo, o Apóstolo”, uma das novidades da programação 2025.





O roteiro de Cristiane Cardoso está bem adiantado e traz no time de colaboradores Raphaela Castro, Meuri Luiza, Jaqueline Corrêa, Ester Correia, Caroline Bomfim e Carolina Viel. Murilo Cezar é o nome falado para viver Paulo.





Toque de caixa





Ainda em se tratando de Record, a dramaturgia da casa está com todos os horários tomados.





Estão em gravação: a décima segunda temporada de “Reis” – A Emboscada e “Neemias”, spin-off de “A Rainha da Pérsia”. “Rainha”, agora, é só “pós”, uma vez que as gravações foram encerradas.





Pensando na frente





Contagem regressiva para o lançamento de “A Caverna Encantada” no SBT. Mais uma infantil, com estreia no dia 29.





No entanto, já há em seus interiores, mais que o desejo, um certo movimento de produzir alguma coisa para o público adulto. Talvez não uma novela, mas séries.





Streaming





Ainda do SBT, está definido para 1º de agosto o início oficial de atividades do +SBT, a sua plataforma digital. Em um café da manhã, serão anunciados os seus lançamentos.





Por aí entenda-se parte de uma coleção de documentários, alguns já gravados e outros ainda em produção.





Ponto de interrogação





Edu Guedes tem interesse em acertar com a Rede TV! e a Rede TV! também quer fechar negócio com Edu Guedes.





Por aí entra outra questão: a sua chegada, que parece inevitável, provocará mudanças na programação das manhãs, porque o seu programa, como é na Band, terá ao menos 1h30 de duração. Ao que parece, a ideia é acomodar ele e a Claudete Troiano na mesma faixa.





Negócio fechado





Consumado o negócio com a Skydance, a Paramount vai passar por transformações imediatas, mas neste primeiro momento só entre as suas propriedades nos Estados Unidos.





Por aqui, acredita-se que também irá, mas deve demorar um pouco. Ou só no começo do ano que vem.





Um Silva





A Globo solicitou o registro da marca Não Era Só Mais Um Silva.





Que lembra muito um trecho da música “Rap do Silva”, de MC Bob Rum, funkeiro e político carioca – “Era só mais um Silva que a estrela não brilha...”.





Visual





Já está em estudo ou aprovação na Band um novo cenário para o “Bora Brasil”.





Junto com o aumento de duração do informativo, planeja-se também essa agitada no visual.





Bate – Rebate





• Tiago Camilo, do judô, também acertou com a Globo para os Jogos Olímpicos.





• Malu Mader, enfim, iniciou participação na novela “Renascer”, da Globo...





• ... A atriz, por sinal, não faz uso de nenhuma rede social...





• ... Mas alguém continua se passando por ela no Instagram.





• A ex-jogadora de vôlei Paula Pequeno ingressou no time de comentaristas da Globo...





• ... E será, ainda, uma das atrações da série “As Bicampeãs”, que estreia dia 16 no SporTV.





• Marcado para o dia 28 de agosto o Prêmio Grande Otelo de Cinema Brasileiro 2024...





• ... Que neste ano promove as categorias Melhor Atriz e Melhor Ator de Série de Ficção...





• ... Marjorie Estiano, por exemplo, concorre pelo trabalho em “FIM”, do Globoplay.





• Depois do susto, Tony Ramos volta aos palcos de São Paulo, no Tuca, nesta sexta-feira, com o espetáculo “O Que Só Sabemos Juntos”...





• ... Também no palco do Tuca, só que a partir de 5 de setembro, a peça “Dois de Nós”, com Antônio Fagundes, Alexandra Martins, Christiane Torloni e Thiago Fragoso.





C´est fini





Simaria, irmã da Simone, segue sua vidinha, ainda afastada da música e mais voltada para sua família.





Tem, inclusive, recusado convites, especialmente entrevistas, deixando para quando for promover sua volta, agora em carreira solo.