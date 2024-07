PL recusa acordo com Lira e apresenta destaque para incluir carne na cesta básica

O PL recusou fazer acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e apresentou nesta quarta-feira, 10, um destaque ao primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária para incluir proteína animal na cesta básica com imposto zero. O texto é assinado pelo deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS). O destaque inclui, além das carnes, peixes, queijos e sal na isenção. O projeto terá apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), a maior da Casa com 324 deputados.

Lira abriu a ordem do dia do plenário um pouco antes das 12h com a discussão do primeiro projeto de regulamentação da reforma. Os debates devem se estender até a votação. Nos bastidores, Lira afirma a interlocutores que vai trabalhar pela derrubada do destaque. A decisão sobre as proteínas deve ser do presidente da Câmara e não vai passar mais pelo GT, segundo as fontes.