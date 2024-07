Ipiranguinha. Bairro urbano. O primeiro de Santo André. A caminho da estação... ...e com tanta história!

Recordações

Vanderlei Retondo

No Parque Antonio Flaquer, também conhecido como Parque da Ipiranguinha ou simplesmente Jardim Tamoio, defronte ao estádio do Corinthians de Santo André, foi inaugurada uma estátua em homenagem a ele, o rei do futebol, nosso inesquecível e saudoso Pelé.

Naquele longínquo 7 de setembro de 1956, num jogo amistoso promovido pela Prefeitura andreense entre o Santos e o time da casa, que tinha como “golkiper” o também saudoso Zaluar, foi que um garoto de apenas 15 anos marcou o primeiro de seus 1282 gols.

Após contemplação daquela justa homenagem àquele que nos trouxe tantas alegrias, continuei caminhando pelo parque que há muito não frequentava.

Com a mente repleta de recordações, observei a fonte luminosa, hoje restaurada, mas sem o mesmo brilho de outrora.

Lembrei-me dos passeios nas noites de sábado. Rapazes com topetes cheios de brilhantina e com a gola de camisas levantadas, tipo James Dean, procuravam flertar com as garotas que trajavam as inovadoras e ousadas minissaias ou vestidos modelo trapézio, com inconfundíveis estampas psicodélicas ou geométricas, moda hits da década.

Outro fato marcante em minha memória era o dos alto-falantes. O som era acompanhado de um chiado tão grande que ficava difícil identificar o que estava tocando.

Vez por outra, alguém oferecia uma música a alguém: “E essa canção o rapaz de olhos azuis oferece para a moça de vestido tubinho”. E aí vinha o som da orquestra de Ray Conniff entoando “La Mer”.

Essa era a verdadeira expressão da geração de jovens brasileiros nascidos no “baby boom”

E foi com essas belas recordações que me vi defronte ao local onde existiu o Cine Tamoio, com a fachada ostentando em alto relevo, a escultura de um garboso índio.

As poltronas do Cine Tamoio eram de madeira, com assentos barulhentos que faziam a alegria dos jovens e o terror dos ‘lanterninhas’.

Após as tradicionais macarronadas dominicais e quando o dinheiro conquistado através de algum “bico” realizado permitia, corria para assistir as sessões naquele cinema.

‘Suas matinês consistiam em dois filmes e um seriado. A plateia, composta principalmente por jovens ainda na infância, torcia pelos mocinhos com gritos eufóricos, acompanhando com suspense o desenrolar das cenas.

Invariavelmente, o seriado terminava com nosso herói prestes a cair nas mãos dos bandidos ou à beira de um precipício: “continua na próxima semana”.

E a tarde terminava com a expectativa de conhecer o destino de nosso herói no próximo domingo. Como era gostoso frequentar aquele cinema!

A realidade me tirou do devaneio e certa angústia se fez presente em meu coração, ao me dar conta de que o cinema havia sido demolido para a construção de um imponente hospital.

Essa é a prova cabal do sentido da canção “Sampa”, de Caetano Veloso: “Da força da grana que ergue e destrói coisas belas”.

O progresso tem que seguir seu curso, infelizmente sem se importar com a arte, a poesia e o passado.

Crédito da foto 1 – Projeto Memória

Crédito da foto 2 – Celso Luiz/Banco de Dados

PAISAGENS. Na antiga Praça Antonio Flaquer, havia um lago, com lindos jardins e um gramado acolhedor; a praça ganhou status de parque, mantém atrativos e um a mais que mereceu a atenção dos meios esportivos e da população: a estátua do rei

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 12 de julho de 1994 – Edição 8749

MANCHETE – Sequestro de banqueiro acaba em São Bernardo. Libertado Ezequiel Edmond Nasser, dono do Banco Excell.

ADEUS – Grande ABC perde Rolando Marques, a Voz de Ouro do Grande ABC.

Rolando Marques (1943-1994) fez história no rádio da região. Atuou 31 anos seguidos na Rádio Diário do Grande ABC, desde os tempos da Rádio Independência. Sua voz, inconfundível, personalista, clara, gostosa, penetrante, limpa, deu-lhe o título de “A Voz de Ouro do Grande ABC”.

COPA 94 – Jogo aéreo preocupava a Seleção Brasileira na Copa dos Estados Unidos.

EM 12 DE JULHO DE...

1914 - Nascia, em Santo André, Antonio Pezzolo, filho de Nicola e Virgínia Pezzolo, engenheiro, vereador, vice-prefeito e prefeito de Santo André entre 1973 e 1976. Criou e presidiu por muitos anos a Cicpaa, antecessora de órgãos ambientais como a atual Cetesb.

1924 - Nascia, em Santo André, Isidoro Dias Brunoro, um dos fundadores e presidente por seis anos da Sociedade Amigos da Vila Príncipe de Gales.

1949 - Ribeirão Pires Futebol Clube comemorava, em sua sede, o título invicto de campeão de Santo André e, entre outras homenagens, o seu presidente, Fioravante Zampol, entregava o diploma de sócio honorário a Paschoalino Assumpção, presidente da Liga Santoandreense de Futebol.

NAS ONDAS DO RÁDIO

Grande ABC e Você

Nossas famílias e a tecnologia.

Ontem, o carinho, a solidariedade e a confraternização sempre presentes, apesar do transporte e telefonia precários. As cartinhas nos aproximavam. E sempre achávamos uma forma de reunir os familiares.

Hoje, o celular domina e as ligações de vídeos roubaram as chances do abraço amigo.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, a partir das 7h da manhã. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9.

HOJE

Dia do Engenheiro Florestal

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado da Bahia hoje é o aniversário de Aracatu, Lajedinho, Malhado de Pedras e Pedrão.

Também aniversariam em 12 de julho: Casinhas e Manan (PE) e Diamante do Sul (PR).

São João Gualberto

12 de julho

Viveu no século XI. Monge. Perdoou o assassino do irmão. Combateu a decadência do Clero de sua época.

Ilustração – Arquidiocese de São Paulo (divulgação)