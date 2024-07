Chefe 'deixa escapar' e indica que tempo de contrato de Hamilton com a Ferrari é de três anos

Chefe de equipe da Ferrari, Frédéric Vasseur, deixou escapar o tempo de contrato de Lewis Hamilton, que iniciará sua trajetória na escuderia italiana a partir da próxima temporada. Em entrevista ao "Financial Times", ele afirmou que o heptacampeão terá três anos para tentar conquistar o Mundial de Pilotos novamente.

"Lewis é um símbolo importante porque envia uma mensagem positiva para o paddock sobre o futuro da equipe. Ele teve que fazer uma escolha: 'Onde tenho a maior chance de ser campeão mundial em 2025, 2026, 2027?'. E ele disse: 'Ferrari'", afirmou Vasseur.

Ao fazer o anúncio da contratação de Hamilton, no início de fevereiro, a Ferrari evitou citar datas e afirmou que o britânico assinou um "contrato multianual" para substituir Carlos Sainz, que ainda não tem um assento confirmado no próximo ano.

Apesar do acordo com a Ferrari, Hamilton tem se doado para conquistar bons resultados em seu último ano pela Mercedes. Ele, inclusive, venceu o Grande Prêmio de Silverstone no último domingo. A vitória aconteceu em meio ao momento ruim da escuderia Italiana, que não conquista um grande resultado desde Mônaco, com Leclerc no lugar mais alto do pódio. Sainz foi terceiro na Áustria, mas sem encantar.

Em oitavo lugar do Mundial de Pilotos, com 110, contra 255 de Max Verstappen, Hamilton volta às pistas para o Grande Prêmio da Hungria, que acontecerá entre os dias 19 e 21 de julho.